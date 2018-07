Los forenses tumban el último intento del doctor Vela para evitar el juicio

Los forenses de la Audiencia de Madrid han tumbado el último intento del doctor Eduardo Vela, acusado de participar en el robo de Inés Madrigal, para evitar la reanudación del juicio que se suspendió por su enfermedad, al considerar "que no existe causa médica que le impida asistir a las sesiones".

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Efe, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid señala la reanudación de la segunda y última sesión del juicio para el próximo 4 de septiembre, tras recibir el informe de la Clínica Médico Forense que echa por tierra la nueva maniobra de Vela para postergar y, con ello, anular el primer juicio por bebés robados en España.

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Vela por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de su madre biológica y entregada a una mujer estéril, a quien el doctor le había recomendado fingir un embarazo con cojines. La acusación solicita 13 años de cárcel.

Tras declarar el pasado 26 de julio, Vela, de 85 años, no compareció al día siguiente porque aquella mañana ingresó en el hospital debido a "mareos" y "dolores", un hecho que la acusación particular tildó de "maniobra dilatoria y de mala fe".

Ante esta situación, la representación legal del doctor Vela envió abundante documentación médica al tribunal que enjuicia los hechos que, a su vez, remitió a la Clínica Médico Forense, que ya ha elaborado su informe, contrario a las tesis del doctor.

"Consideramos que el informado ha sufrido un episodio de insuficiencia cardiaca congestiva, como consecuencia de la suspensión del tratamiento prescrito, al parecer por un profesional ajeno al equipo que trata habitualmente al paciente y que no ha elaborado informe alguno", señalan los forenses en su informe, al que ha tenido acceso Efe.

Y añaden que "con la reanudación del tratamiento adecuado, el paciente ha vuelto a su situación de estabilidad previa, no existiendo en el momento actual y a la vista de los informes aportados causa médica que le impida acudir a las sesiones del juicio oral".

Así, la vista se reanudará el próximo 4 de septiembre con la obligada presencia de Vela, con lo que se cumple el trámite normativo de señalar fecha en un plazo máximo de 30 días después de la suspensión del juicio.

Con ello se consigue que la primera sesión de la vista oral sea válida, puesto que en caso de que hubiera excedido esa plazo de tiempo, la Audiencia debería haberla anulado y con ello se tendría que comenzar el juicio desde el principio.

"Yo no sabía más que tema médico", "No recuerdo" y "Esto no es mío". El doctor Eduardo Vela negó así su participación en el robo de Inés Madrigal, en la clínica San Ramón de Madrid, que él dirigía, y que entregara niños en adopción.

Se da la circunstancia de que Vela compareció después de que su defensa no consiguiera que se aplazara a pesar de haber alegado una enfermedad degenerativa de su defendido, ya que un análisis forense determinó que Vela estaba capacitado para comparecer, como ahora han vuelto a determinar los mismos forenses.