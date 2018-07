Las 5 noticias de este jueves 19 de julio que debes conocer   

1. Una nicaragüense en España: "Mi familia está encerrada en casa y con mucho miedo"

Arlen Escobar es nicaragüense. Lleva varios años viviendo en España, pero toda su familia reside en Masaya, la ciudad bastión de la oposición que este martes fue tomada por el Gobierno tras un intenso bombardeo. La ofensiva dejó al menos tres fallecidos, que se suman a la lista de más de 350 personas muertas desde el inicio de la crisis política.

A miles de kilómetros de distancia, Arlen se encuentra muy preocupada por su familia y por el futuro de su país. "Siento mucha impotencia y frustración por no poder ayudar más de lo que quisiera. Anoche pude hablar con mi familia y todos están bien. En estos momentos, están encerrados en casa, preocupados y con mucho miedo", ha relatado la joven este miércoles al programa 'Mediodía COPE'.

2. Madrid, última parada de la campaña de los dos candidatos a liderar el PP

Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría trabajarán junto a sus equipos para arañar los últimos votos en la jornada previa al congreso extraordinario en el que uno de los dos será elegido sucesor de Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría remarcó en el programa 'El Cascabel', de TRECE, que va a intentar hasta el final para conseguir esa unidad antes del congreso, apuntando que su "adversario está en el populismo", no dentro del partido. "En mi partido la unidad es un valor muy importante. Me gustaría llegar al congreso con una lista integrada. Lo voy a intentar hasta el final".

Casado ha insistido que si él gana "nadie pierde", pero igualmente ha prometido que si es Santamaría la que se alza con la victoria será "leal" a la ganadora y no habrá fractura. "No concibo mi vida política fuera del PP". "Si el hecho de que me apoye el comisario Miguel Arias Cañete y diez exministros del Gobierno de Rajoy así como muchos presidentes autonómicos y alcaldes es ir contra alguien creo que tenemos un problema", ha apuntado.

3. Detenido el hombre armado que huyó tras atrincherarse en su casa en Turieno

Según han informado fuentes de la investigación, el hombre ha sido detenido cuando volvía a su casa por agentes de la Guardia Civil, que se encontraban ocultos esperándole y le tendieron una trampa. Fuentes de la investigación han señalado que el detenido ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria, situada en Santander.

EFE

La detención de Luciano José Simón ha sido posible gracias al amplio dispositivo de búsqueda que había establecido la Guardia Civil para buscarle durante toda la noche, después de que el hombre se fugara la mañana del miércoles de su casa de Turieno, donde estuvo atrincherado once horas y de la que salió armado sin ser visto, tras disparar a los agentes, uno de los cuales resultó herido.

4. La CE multa a Google con 4.343 millones de euros

Noticia que cuenta El Partidazo de COPE: Cristiano Ronaldo ya ha empezado a pagar su deuda con Hacienda. Recordamos que llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria para pagar 18,8 millones de euros. La semana pasada Cristiano Ronaldo ingresó ya en la arcas de Hacienda 13,5 millones de euros.

Aún le faltan por pagar las multas penales y administrativas, en torno a 5 millones más. Pero la noticia que cuenta El Partidazo de COPE es esa: Cristiano Ronaldo ya le ha pagado a Hacienda 13,5 millones de la cantidad pactada.

5. Cristiano Ronaldo ya ha pagado 13,5 millones de euros a Hacienda

La Comisión Europea (CE) ha impuesto hoy a Google una multa de 4.343 millones de euros. La empresa estadounidense ha sido sancionada por ejercer prácticas ilegales con su sistema operativo para teléfonos móviles Android con el fin de reforzar el dominio de su buscador, la mayor sanción infligida en la historia del regulador comunitario. Google tendrá 90 días para hacer efectivos los cambios o el Ejecutivo le impondrá más multas.

Stefano Guidi

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha declarado que Google “ha usado Android como vehículo para cimentar su dominio como motor de búsqueda”. Tras tres años de investigación, la Comisión Europea ha determinado que Google obliga la instalación por defecto de sus aplicaciones, Google Chrome y Google Search, en terminales Android. Y, además, que esta última fuese el servicio de búsqueda por defecto, a cambio de conceder licencias de determinados servicios.