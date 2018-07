El juez Eloy Velasco apoya proposición de Cs para "despolitizar" el CGPJ

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha calificado hoy de "fenomenal" la proposición presentada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para "despolitizar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La proposición de ley de Ciudadanos trata de volver al sistema por el que jueces y magistrados elijan a la mayoría de sus vocales en el CGPJ.

Eloy Velasco ha sido preguntado por esta cuestión en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) antes de intervenir en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre "Políticas sociales y libertades públicas".

"Toda la vida hemos hablado la mayor parte de los jueces que como la ley decía que de cada veinte vocales del CGPJ doce tendrían que ser de extracto judicial no hay nadie mejor que los jueces para elegirles", ha recordado Eloy Velasco.

Ha rebatido "la acusación de que si los jueces eligen a los doce vocales judiciales van a ser corporativistas" apuntado: "Vamos a probar si eso es mejor que la politización de la justicia".

"Una de las funciones más importantes que tiene el poder judicial es controlar a los otros poderes y por lo tanto si pones a controlar al poder judicial a alguien nombrado por el dedo del político poco control vas a hacer de los que te han nombrado", ha advertido.

Eloy Velasco ha insistido en que es "partidario de volver a la figura que había en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 en la que eran los jueces los que elegían a los doce vocales de extracción judicial del total de veinte y por lo tanto los otros ocho ningún problema que los siga eligiendo el Parlamento porque también hay que integrar a parte de la sociedad civil".

"La Constitución española quería que doce de los veinte fueran jueces porque el 90 por ciento del trabajo del CGPJ va contra jueces, es decir pone sanciones disciplinarias a jueces, regula vacaciones y estatutos de jueces, no de ciudadanos, y por lo tanto no es cierto que el CGPJ con ser un órgano político se dedique a regular cuestiones del pueblo", ha aclarado.

Además ha apuntado: "No hay ningún Consejo, ni el de la abogacía, ni el de los procuradores, ni el de los fiscales ni el de televisión que no sea nombrado por el propio colectivo y por lo tanto por qué el judicial no puede, cumpliendo la Constitución, hacer que los jueces elijamos a los doce vocales de extracción judicial".