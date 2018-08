El juez belga pospone la decisión sobre la euroorden al rapero Valtònyc

El juez de Gante (oeste de Bélgica) ha decidido posponer la decisión sobre la euroorden de arresto emitida por España contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, hasta el próximo 3 de septiembre. Según afirmaron los abogados de la defensa Simon y Paul Bekaert, el juez de guardia ha decidido posponer el asunto a la espera de recibir las alegaciones de la fiscalía.

Valtònyc acudió a la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Gante a las 9.16 horas (7.16 GMT), y salió del tribunal a las 10:30 (8:30 GMT). El propio joven rapero confrimó que no habían aceptado la extradición: "No han aceptado la extradición automática y hay que discutir, esto significa que el caso está cogiendo fuerza y volumen, que se va a discutir, que hay una justicia que esperamos que muestre ser independiente".

El abogado Simon Bekaert aclaró que "el caso está pospuesto" a la espera de que la fiscalía presente sus alegaciones por escrito, después de que la defensa ya haya presentado sus argumentos. "De acuerdo al juez y la defensa es un caso de principios, de libertad de expresión y requiere una respuesta escrita que tendrá lugar en los próximos días", agregó el letrado, quien ha considerado que hay "pocas posibilidades" de que el juez decida posponer de nuevo la vista, aunque sí podría haber apelación ante una instancia superior.

El pasado 24 de mayo, la Audiencia Nacional dictó una orden de busca y captura nacional, internacional y europea contra Valtònyc para que cumpla la condena de tres años y medio de prisión a los que fue sentenciado por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

La defensa argumenta que no existe la doble incriminación que se exige para la extradición, es decir, la tipificación de los mismos delitos en ambos Estados, en concreto en el de enaltecimiento del terrorismo. "Desde el punto de vista judicial técnico creemos que no hay lugar para la extradición puesto que está condenado en base a delitos que no existen en Bélgica".

Sobre el delito de injurias a la corona, la defensa alega que si bien existe en Bélgica se interpreta de acuerdo a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El pasado mes de marzo, este tribunal falló contra España al entender que quemar una foto de los reyes no vulnera la libertad de expresión, por lo que la pena de cárcel impuesta a dos personas que lo hicieron en 2007 supone "una injerencia" no proporcionada.

El 5 de julio un juez de instrucción belga decidió mantener a Valtònyc en libertad condicional a la espera de que otro magistrado estudiase su posible entrega, lo que implica que no puede salir del país.