El juez archiva la investigación al comisario Salamanca por recibir regalos

El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, ha acordado hoy el archivo de la pieza de esta causa en la que investigaba al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca, a su mujer y a sus hijos por la supuesta recepción de regalos y dádivas a cambio de introducir inmigrantes guineanos de forma ilegal.

De Egea ha adoptado esta decisión en un auto al considerar que no hay indicios que prueben que la familia de Carlos Salamanca, que tras ser arrestado en noviembre quedó en libertad en marzo, formara una organización criminal para estos fines con el comisario José Villarejo, en prisión desde noviembre por esta causa, dividida en varias piezas.

Tampoco ve delitos contra los ciudadanos extranjeros a los que supuestamente facilitó la entrada en España, ni un delito de cohecho por los regalos y dádivas que se sospecha percibió de empresarios vinculados con la petrolera guineana Gepetrol, hechos que fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en una querella.

Según el juez, no existen indicios de estos delitos porque "no consta la identidad de ninguno de esos ciudadanos extranjeros que pudieran haber puesto de manifiesto tales hechos, no existiendo tampoco prueba documental sobre la expedición de visados en frontera a aquellos sin el cumplimiento de los protocolos reglamentarios".