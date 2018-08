Gritos de 'Viva el Rey' en un emotivo homenaje a las víctimas del 17-A

Los Reyes han presidido este viernes en la plaza de Catalunya los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto, adonde han llegado acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. La llegada de los monarcas ha sido acogida con aplausos y algunos gritos de "viva el rey", mientras en una de las fachadas de la plaza hay una gran pancarta en la que podía leerse: "The spanish king is not welcome in the catalan countries" (El rey español no es bienvenido en los países catalanes), que ha sido colocada esta madrugada por grupos independentistas. Muchos ciudadanos con banderas de España se han situado delante del edificio donde está ubicada la pancarta en contra del Rey para pedir su retirada inminente.

Felipe VI y Doña Letizia han saludado a las autoridades presentes, entre las que se encontraban el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la mujer del exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva, Laura Masvidal. Después, junto a Sánchez y otras autoridades, han saludado hoy una por una a las víctimas y familiares a su salida. Después de seguir el homenaje desde una fila detrás de donde se situaban las víctimas, un total de 150 entre las que se encontraban heridos en los atentados y familiares de los fallecidos, los Reyes han ido estrechando las manos de todos ellas, y se ha visto cómo se paraban a conversar algunos minutos con alguna.

Finalmente, han abandonado la plaza Cataluña cuando se encontraba ya medio vacía de asistentes, ya que el público ha ido retirándose nada más acabar el acto. Los Reyes han subido al coche oficial uno diez minutos después de terminar el homenaje.

Bajo el lema "Barcelona, ciudad de paz", el acto, organizado por el Ayuntamiento de la capital catalana, ha contado con la participación de unas 150 víctimas y familiares de doce países, según datos municipales. Tras la interpretación del "Cant dels Ocells", un oficioso himno de la paz compuesto por de Pau Casals interpretado por quince alumnos violoncelistas de las escuelas municipales de música de Barcelona, Nierga ha tomado la palabra para dar la bienvenida a los asistentes al acto y para resaltar que Barcelona es una "ciudad de paz" que hoy se ha volcado en mostrar su solidaridad y acompañar a las víctimas. "También es un acto de reconocimiento a los servicios emergencia y a los cuerpos de seguridad, por su labor y esfuerzo y por su dedicación ejemplar", ha indicado Nierga, que ha agregado que además supone un recuerdo para los ciudadanos que se "esforzaron" en "ayudar, amparar y proteger" a los afectados por "el miedo, el dolor y el desconcierto" del ataque del 17A.

Nierga ha destacado también que la "actitud de bondad" de los vecinos que protegieron a las víctimas de los terroristas "define el concepto de civilización y ciudadanía". "Lo que le pasa a mi vecino, lo que afecta a mi vecina, me afecta a mí, es mi responsabilidad también", ha indicado la periodista. El acto ha proseguido con la lectura en ocho idiomas -catalán, castellano, portugués, francés, inglés, italiano, alemán y neerlandés, los que hablan las víctimas de los atentados- de un fragmento del poema "Devociones sobre situaciones inesperadas", de John Donne, a cargo de ocho jóvenes que profesan distintas religiones. Este fragmento del poema reza: "Nadie es una isla, completa en si mismo. Cada hombre es un trozo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, es igual si es un promontorio, o la casa de uno de tus amigos o tu propia casa: La muerte de cualquier hombre me debilita porque estoy atado a la humanidad. Por esto nunca preguntes por quien tocan las campanas: tocan por ti". Nierga ha dado paso entonces a la interpretación de cuatro piezas musicales a cargo de 50 alumnos de las escuelas municipales de música y del conservatorio municipal: Imagine (John Lennon), Somewhere over the raimbow (Mago de Oz), Hallelujah (Leonard Cohen) y Qualsevol nit pot sortir el sol (Jaume Sisa) -que han tarareado algunos de los asistentes-, y que han sido recibidas con aplausos por parte de los asistentes.

Para despedir el acto, Nierga se ha dirigido a las víctimas y ha afirmado que ya ha pasado un año del 17A -ese día "triste y terrible", ha dicho- y que hoy habían convocado este homenaje para acompañarles en el dolor. "Barcelona os acoge y os quiere acompañar en el dolor. Queridas familias que habéis sufrido tanto y que tanto sufrís, acabamos este acto, pero no dejaremos de acompañaros, porque queremos la paz, pero no queremos la indiferencia", ha remarcado. "La pérdida de las personas queridas es irreparables, pero tendría que servir para que todos aprendamos a querernos más y mejor", ha concluido Nierga, antes de dar por finalizado el acto, momento en el que el Rey y las autoridades han saludado uno a uno a los familiares de las víctimas. Al finalizar el acto, algunos de los asistentes han coreado el lema "No tinc por" (no tengo miedo).

ACTO DE LAS FAMILIAS

Antes, los familiares de las víctimas mortales han protagonizado una sobria y emocionada ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró en La Rambla, donde también han depositado flores las principales autoridades catalanas. Los padres de Xavi, el pequeño de Rubí (Barcelona) que perdió la vida con apenas tres años, encabezaban la concentración, con personas que no han podido reprimir sus lágrimas al llegar a ese punto de La Rambla barcelonesa donde terminó su macabro recorrido la furgoneta que perpetró el atentado, conducida por Younes Abouyaaqoub. Las personas que se encontraban hoy en los aledaños del Pla de l'Os han aplaudido, especialmente, a los familiares, algunos de los cuales se abrazaban entre ellos, tras dejar sus flores en unos pequeños contenedores cilíndricos que se han colocado allí.

Los allegados al pequeño Julian Cadman, el niño australiano que murió en el atentado a los siete años de edad, han depositado un oso de peluche blanco, con la nariz roja, con un escrito firmado por sus abuelos, así como una cartulina en la que se ha escrito su nombre y apellido y se ha dibujado un corazón con la bandera española y el símbolo de Batman. Asimismo, los familiares y amigos del italiano Luca Russo, un ingeniero de 25 años víctima del atentado, han colocado en el lugar una fotografía con un texto en el que le recuerdan.

La delegación política, que ha llegado a la Rambla cuando pasaban unos minutos de las diez de la mañana, estaba encabezada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, todos ellos con una flor en sus manos. Asimismo, han acudido miembros del gobierno catalán, concejales del Ayuntamiento de Barcelona y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los primeros en llegar al lugar, cuando todavía no eran las diez.

La ofrenda floral se ha desarrollado en silencio, entre aplausos de las personas que se han congregado a lo largo de la emblemática vía barcelonesa, algunos de ellos con cartulinas con un lazo negro. Durante el acto, en el mismo edificio en el que ya hay desplegada una pancarta con el lema "Sus guerras, nuestros muertos", se ha colgado otra en la que se pide: "Llibertat presos políticos. Sense ells aquest acte és una estafa" (Libertad presos políticos. Sin ellos este acto es una estafa).

En algunos de los elementos del mobiliario urbano de la Rambla hay quien también ha pegado pequeños carteles con fotografías del exconseller Joaquim Forn y del Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en las que se lee en catalán: "Ellos deberían estar aquí". Al acabar el acto, los familiares han abandonado el Pla de l'Os a bordo de un autobús urbano, en el que se indicaba: "Barcelona ciutat de pau", para dirigirse a la plaza Catalunya. A los pocos minutos, los operarios municipales han desmontado el andamio colocado para los medios de comunicación y han abierto el lugar para que los ciudadanos hagan también sus ofrendas florales, aunque había quien, despistado, se preguntaba qué pasa hoy en Barcelona.