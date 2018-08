Generalitat urge a reunión con Marlaska para tratar "compromisos pendientes"

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha pedido hoy al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que le cite personalmente "lo antes posible" ya que tienen "muchas cosas de las que hablar", especialmente sobre los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de seguridad aún "pendientes" de cumplir.

En rueda de prensa, Buch ha indicado que espera poder reunirse con el ministro "en la mayor brevedad posible", ya que tienen que abordar cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y sobre la "falta de realización de compromisos" adquiridos por el Gobierno.

Sin nombrarlo, Buch se refería a los acuerdos de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada el 10 de julio de 2017, en la que el Gobierno y la Generalitat acordaron incorporar a los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo (CITCO) y constituir un grupo de trabajo para evaluar la conexión de la policía catalana con Europol.

"Estamos hablando de la seguridad de los catalanes y de la falta de realización de compromisos adquiridos que afectan a la seguridad de los catalanes. Espero que me cite y me dé una respuesta a los compromisos que no se han cumplido", ha indicado. EFE

