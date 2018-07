Garrido alerta de que un acercamiento de presos suponga "rearme moral" de ETA

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha abogado hoy por no lanzar "señales equivocadas a los terroristas" con un acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, algo que sería para el entorno de la banda "el desencadenante de un rearme moral que podría traer imprevisibles consecuencias".

Así lo ha manifestado Garrido en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el jardín que lleva su nombre, en el distrito madrileño de Chamartín, con motivo del 21 aniversario de su asesinato a manos de ETA, al que han asistido la hermana del edil, Marimar Blanco; el presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero; la candidata a liderar el PP Soraya Sáenz de Santamaría y miembros del Gobierno regional, entre otros.

Garrido ha calificado de "error" que "algunos por ingenuidad o por intereses ocultos" se hayan dejado "seducir" por una "operación de blanqueamiento con la que ETA ha querido enmascarar lo que es su derrota".

"Nos parece un auténtico sarcasmo que se considere que a pesar de no arrepentirse de nada haya llegado el momento de ser generosos con los terroristas de ETA", ha esgrimido Garrido, que ha subrayado que la Comunidad de Madrid en su nombre dice "no".

El Gobierno regional y los madrileños se mantendrán, según Garrido, "fieles" a su compromiso con las víctimas "y en contra de cualquier gesto que pueda suponer un beneficio para los terroristas".

"Quebrar ese espíritu de Ermua sería quebrar la memoria de Miguel Ángel Blanco y traicionarnos a nosotros mismos", ha dicho el presidente, que ha valorado "el consenso" y "la unidad de los demócratas" como "las armas" de la lucha contra el terrorismo.

Como presidente del Gobierno regional se ha comprometido a apoyar "incondicionalmente" a las víctimas del terrorismo, a impedir "que se las humille" y a "no mirar para otro lado en caso de que reconozcan beneficios a sus asesinos".

Por ello, ha explicado, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva ley para "ampliar" los derechos de las víctimas, luchar contra su olvido, e incluyendo el terrorismo "como materia de estudio de Primaria a Bachillerato".

"No puede ser que mis hijos, que el mayor tiene 19 años, no sepan quien es Miguel Ángel Blanco. No hay derecho a que eso ocurra y eso en la Comunidad de Madrid no lo vamos a consentir", ha señalado.

También ha recordado el reciente nombramiento de Ángeles Pedraza como comisionada para las víctimas de la región, que será la interlocutora directa entre el Gobierno regional y las víctimas.

"Sencilla", "extrovertida" y "afable" son los calificativos que definen a la persona que fue Miguel Ángel Blanco, y que su hermana, Marimar, ha querido recordar ante los asistentes al homenaje, de un joven "que se sentía vasco y español, y español y vasco con mucho orgullo".

Sobre los asesinos de su hermano, Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', y su novia, Irantzu Gallatagui, condenados a 50 años de prisión por la Audiencia Nacional, la también presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo espera que cumplan sus penas "íntegramente" y "cuanto más alejados del lugar donde mataron mejor".

Blanco ha recalcado que ambos siguen "justificando y legitimando su historia criminal sin repudiar sus crímenes", sin colaborar con la justicia y sin sentir arrepentimiento.

"Con Ermua y su significado histórico aprendimos que no podíamos ceder y claudicar y que las víctimas, primero", ha remarcado Blanco, que ha reclamado que sus derechos se blinden "gobierne quien gobierne". "No puede haber pacto político que negocie nuestro derecho a la justicia", ha señalado.

Al acto también han asistido la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados; el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento madrileño, Ignacio Aguado; el parlamentario nacional de la formación Miguel Ángel Gutiérrez; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso y diputados regionales del PP.