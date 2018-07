La fiscal general asegura que seguirán confiando en cooperación internacional

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado hoy que la Fiscalía seguirá "aplicando y creyendo" en los mecanismos de cooperación internacional y confianza mutua, a pesar de la decisión de la Justicia alemana en el caso de la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un homenaje a su antecesor, Julián Sánchez Melgar, Segarra ha evitado comentar la resolución de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de autorizar la extradición por malversación, pero no por rebelión, porque todavía no conocen el texto y deben estudiarlo y analizarlo.

Ha insistido no obstante en la "importante" colaboración mantenida con la Fiscalía alemana, a la que ha agradecido su "cooperación y su implicación" en el caso.

En línea con la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Fiscalía del estado federado de Schleswig-Holstein había solicitado a la Audiencia Territorial la extradición de Puigdemont por rebelión y por malversación de fondos públicos, pero los jueces sólo han admitido el segundo de los cargos.

A pesar de ello, Segarra ha reivindicado "la importancia de los mecanismos de cooperación internacional".

La Fiscalía alemana ha avanzado ya que no puede recurrir la decisión de la Audiencia territorial, que ha considerado "no admisible" el cargo de rebelión, al estimar que no se produjo el grado de violencia "suficiente" en el marco del referéndum independentista, y ha descartado también la entrega por el delito de perturbación del orden público.