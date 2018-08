El festival O Marisquiño continuará en 2019 pese al accidente aunque no confirma si seguirá en Vigo

La organización del Festival O Marisquiño ya se ha puesto a trabajar en la edición del próximo año aunque, según ha confirmado a Efe, todavía no asegura que si se celebrará en Vigo. Los organizadores lamentan en un comunicado "algunas informaciones confusas que han surgido estos días en las que se ha llegado a cuestionar la existencia de un Plan de Autoprotección o la responsabilidad del Festival en la revisión de las infraestructuras públicas".

Recuerdan que ya han puesto a disposición judicial toda la documentación requerida y que seguirán colaborando con la justicia con la transparencia debida. "Esperamos que la investigación judicial pueda aclarar las causas de los sucedido y se establezcan las oportunas responsabilidades".

La organización ha insistido en que cumplió con las obligaciones legales y de seguridad necesarias para desarrollar un evento de estas características. Y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la mayoría de los afectados ya están dados de alta y confía en que los dos que quedan ingresados, fuera de peligro, puedan hacerlo lo antes posible.

Mañana presentará a las 14 horas el vídeo oficial de O Marisquiño 2018, "No More", que estará dedicado a todos los heridos, voluntarios y servicios de emergencia. La organización finaliza el comunicado con un "comenzamos a trabajar ya en el futuro", en referencia a la celebración de O Marisquiño 2019, aunque ha detallado posteriormente que no puede confirmar qué ciudad será sede del evento.