Fallece Frank Romero, excomponente de Locomía, por infección bacteriana

El actor, guionista y cantante de 46 años Frank Romero, excomponente del grupo Locomía, ha fallecido hoy en la ciudad de Huelva, donde residía, como consecuencia de una infección bacteriana que lo ha mantenido hospitalizado las últimas semanas.

Fuentes cercanas al fallecido han precisado a Efe que la muerte ha tenido lugar alrededor de las 16:30 horas de esta tarde, y que está previsto que el entierro tenga lugar mañana en la capital onubense.

Romero comenzó a sentirse mal de forma repentina hace unas semanas algo que motivó su ingreso en un centro hospitalario de la capital onubense, donde le diagnosticaron que presentaba una infección bacteriana, que finalmente no ha superado.

Se hizo conocido por formar parte, en los años 90 del grupo 'Locomía', una faceta, la de cantante, que no abandonó y no en vano el pasado mayo presentó su último sencillo, 'You are all my life', una composición y producción de Noel Pastor.

Como actor participó en las series de televisión 'Vidas cruzadas' o 'Arrayán', además de en varias películas, si bien hace nueve años fundó la Escuela Superior de Arte Dramático de Huelva (ESAD) que fue amadrinada por la actriz Ana Fernández; un proyecto en el que centró buena parte de su carrera profesional.

La muerte de Romero se ha producido apenas un mes después del fallecimiento de quien fuera miembro de la primera formación de Locomía, Santos Blanco, a los 46 años, por causas naturales.