Eloy Velasco: "Los jueces alemanes se han equivocado"

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree que "los jueces alemanes se han equivocado" al aceptar extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solo por malversación y no por rebelión.

Así lo ha dicho a los periodistas en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) antes de intervenir en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre "Políticas sociales y libertades públicas en España". Eloy Velasco ha explicado que "normalmente el que debe juzgar algún acto para ver si es delictivo o no tiene que ser el tribunal del país donde los hechos han ocurrido y donde las pruebas están y por lo tanto parece un poco contrario al principio de confianza mutua que los alemanes se hayan metido en el fondo del asunto".

El magistrado ha insitido en que realiza "trescientas y pico órdenes europeas de detención al año, pues España las tiene centralizadas en la Audiencia Nacional, y no entramos nunca al fondo del asunto". Algo que ha apostillado que España entrega más alemanes a la justicia alemana que Alemania españoles a España.

Ha abundado en que "por lo tanto el argumento de que han entrado a analizar porque los hechos no están en la tabla de los delitos que son de extradición directa para ver si existe el principio de doble incriminación ha ido en contra de una jurisprudencia europea". Y, además, ha reconocido que: "Es una jurisprudencia no española sino europea muy clara en la que normalmente el principio general no es entrar a analizar el fondo del asunto, porque si no le hurtan a los jueces españoles su soberanía".

Velasco estima que los jueces alemanes no debieron entrar en el fondo del asunto sino que tendrían que haberse limitado a "ver si los hechos si hubieran sido cometidos en Alemania por alemanes habrían sido algún tipo de delito, no importa el nombre, en su país". De esta forma "habrían tenido que entregar por lo que le piden y no entrar a calificar ni a analizar, porque entre otras cosas les faltan las pruebas que tiene el juez Pablo Llarena".