Sánchez: "No me he llevado ningún disgusto"

14.00h: "No me he llevado ningún disgusto (durante su tiempo como presidente)"

13.59h: "La monarquía de Don Juan Carlos también fue ejemplar"

13.58h: "La pregunta es que van a hacer esos partidos políticos hasta que lleguen las elecciones, van a ofrecer su apoyo al Gobierno de España en aquellas cuestiones que consideren fundamentales o simplemente se van a quedar quietos parados y votando en contra una estrategia de oposición legítima".

13.53h: Sobre la no convocatoria de elecciones. "No me he debido explicar bien, yo dije que convocaría elecciones cuando se alcanzase la estabilidad política económica y social". "Nosotros tenemos una hoja de ruta que vamos a seguir".

13.51h: "Me parece impropio que el Senado tenga la capidad de vetar una estabilidad que haya sido aprobada por la mayoría del Congreso".

13.48h: Sobre las declaraciones del director del CNI y la monarquía, "creo que tenemos una monarquía renovada y ejemplar con Felipe VI". "Las explicaciones que ha dado el director del CNI son las que son, nosotros las respaldamos y tiene nuestro apoyo"

13.45h: "El PP no es ajeno a la situación en Cataluña, lo que tiene que aprender el PP es que el agravio territorial, la confrontación de territorios o la confrontación entre personas no son proyectos que sumen, son proyectos que restan, y esta sociedad ha sufrido mucho durante la crisis".

13.43h: "Creo que los partidos conservadores no deben competir en radicalidad". "Yo lo que le pido al señor Casado en todas las cuestiones en política es ser coherente con lo que ha venido defendiendo y haciendo tu partido cuando ha estado en el gobierno y ahí me quedo"

13.41h: "Se va empezar a trabajar a lo largo de este mes y el próximo mes en una solución que esperemos que permita la coexistencia y el equilibrio entre el sector del taxi el sector de la VTC"

13.39h: Sobre el taxi, "se ha propuesto que las comunidades autónomas puedan regular las VTC que presten servicio dentro de su territorio, y, si una comunidad autónoma no quiere, poner ninguna condición específica las VTC que prestan servicio en su comunidad se aplicará la normativa del Estado"

13.38h: "Si hay que volver a hablar del artículo 155 no se preocupen que volveremos a hablar de él de forma pedagógica".

13.35h: "El Gobierno respalda la Comisión Bilateral que se celebró. Me ha sorprendido la lectura de algunos medios de comunicación, no era una comisión para llegar a acuerdos, esta reunión implicaba la puesta en marcha de comisiones que empezarán a reunirse en septiembre".

13.32h: Sobre Cataluña, "vamos a hablar con la Constitución en la mano". "Me gustaría que me apoyara en todo, como hizo el PSOE con Rajoy", además añade, "agracezco su apoyo, pero pido cordura y coherencia, y que sean tan leales como hizo el partido socialista con el Gobierno de España de entonces". "Desde el Gobierno le puedo trasladar el agradecimiento apoyo y que nos apoyen un poco más para conseguir una solución política"

13.27h: Sobre el aniversario de los atentados de Cambrils y Barcelona, "exige de todos el respeto a las victimas y a sus familiares". "Yo voy a estar presente y va a estar presente el Jefe del Estado".

13.25h: Vuelve a preguntar a Sánchez sobre la exhumación, "no creo que la aprobación del Congreso sea un problema", tampoco ha confirmado una fecha.

13.22h: Sobre la crisis migratoria, "lo que ha empezado ahora es la política migratoria, que no había". "El Gobierno de España tiene múltiples operativos para regular los flujos migratorios"

13.17h: Sobre la última encuesta del CIS, "no gobernamos a golpe de encuesta". "Somos humildes, las miramos con distancia, reconocemos que es una foto fija y eso nos anima"

13.15h: Sobre la exhumacion de Franco, "lo vamos a hacer muy pronto. La decisión política está tomada". "Si hemos esperado 40 años, da igual que esperemos unas semanas"

13.14h: "Ha supuesto un cambio de época, reivindicación de una democracia sana, y avanzar y sacar del letargo y la parálisis a nuestro país"

13.12h: "Esta moción de censura ha supuesto un cambio de época, la reivindicación de una democracia sana y una democracia que debe ser más ejemplar una democracia, por cierto, que debe consolidarse en todos y cada uno de los rincones de nuestro país y que debe llegar también al Valle de los Caídos"

13.07h: Sánchez anuncia la creación de un mando único para la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realizadas o vinculadas con la inmigración ilegal.

13.06h: "Este gobierno cuenta con la firme voluntad de dialogar para mejorar la cohesión territorial de nuestro país. Uno de los acuerdos que hemos alcanzado en el Consejo de Ministros para dar un nuevo impulso a la inversión del corredor del eje mediterráneo".

13.04h: En referencia al nombramiento de Rosa María Mateo al frente de RTVE, "a nuestro juicio concluye ya una etapa negra y se abre la esperanza de que una institución, que es al fin y al cabo patrimonio de todo el conjunto de la sociedad recupere ese prestigio perdido"

13.01h: "Hemos hecho efectiva la transferencia de 120 millones de euros para luchar contra la violencia de género"

12.58h: "El Gobierno propone una nueva senda de estabilidad: económica y social. Espero que sea extensible a los presupuestos que presentaremos"

12.57h: "Se han planteado nuevas medidas para el avance la ciencia y de la industria cinematográfica"

12.56h: "Hemos creado un decreto contra el uso del falso autónomo algo que supone más derechos y mayor cobertura por el mal uso que se está haciendo por esta figura"

12.54h: "Nuestra prioridad es luchar contra la precariedad laboral, hemos aprobado un plan por el tabajo digno y hemos respaldado una mejora salarial"

12.52h: "Vamos a terminar el año con un crecimiento del 2,7%"

Pedro Sánchez comparece por primera vez como presidente del Gobierno. El socialista comparece en la Moncloa tras el Consejo de Ministros y responderá preguntas de los periodistas.