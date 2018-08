DIRECTO | Aniversario atentados Barcelona y Cambrils

09.26h: Pilar ha destacado que durante el programa de hoy de 'La Tarde' hablarán con víctimas directas del atentado de La Rambla, y con vecinos de Ripoll, que "también es un pueblo herido".

09.24h: Pilar Cisneros ha participado en 'Herrera en COPE' para comentar como se encuentra La Rambla a estas horas.

09.18h: Torra ha remarcado que la sociedad catalana es una "sociedad tolerante y abierta", y asegura que "la democracia siempre doblega la barbarie, produzca donde se produzca".

09.17h: El presidente catalán ha trasladado su reconocimiento a los "trabajadores sanitarios, de emergencias y miembros de los dispositivos de seguridad". Y ha querido hacer especial interés a Trapero y a Forn, a quien considera "injustamente encarcelado".

09.15h: Torra ha querido pedir perdón a las víctimas si no se han sentido acompañadas.

09.13h: Comienzan las declaraciones del presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra.

08.58h: Así fue la "semana de terror en Barcelona", nuestro compañero Javier García nos ha resumido todo lo que pasó esa semana en este reportaje. Desde que viajaron a París hasta que los Mossos abatieron a Abouyaaqoub.

08.47h: El presidente del Gobierno ha querido enviar un mensaje a través de Twitter en el que ha remarcado que "la unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie". Y ha destacado que "España es país de PAZ"

08.43h: Así se encuentra La Rambla a primeras horas de la mañana

08.35h: De Haro también ha recordado que "aquí en Barcelona no hubo tiempo para pensar en lo sucedido". Y ha vuelto a recalcar, "nosotros nos debemos a las víctimas, no debemos caer en la trampa de centrarnos en la pancarta".

08.30h: Fernando también ha advertido sobre el tema de la pancarta que "hay medios independentistas que quieren agitar", y no debemos "caer en la trampa y poner el foco en lo que no es lo importante". No debemos hacer que el acto gire en torno a la pancarta.

08.24h: Ambos han entrado en 'Herrera en COPE' para comentar cómo se encentra Barcelona a estas horas. Fernando de Haro ha informado que, a pesar de lo que decían los medios independentistas, la pancarta en contra del Rey no ha sido retirada durante la madrugada. También ha recordado que ayer las víctimas pidieron que no fuesen utilizadas para actos políticos, y ha dicho que "hoy es un día para la unidad".

Comienzan los homenajes a las víctimas del 17-A. Nuestros compañeros, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, se encuentran desde primera hora en Barcelona, trabajando para empezar hoy la nueva Tarde de COPE, desde las 3 de la tarde.