La detención del marido de Ana Rosa Quintana, entre los vídeos más vistos de la semana

1) Detenido el marido de Ana Rosa Quintana

Asuntos Internos de la Policía ha irrumpió este martes en varios domicilios para llevarse detenidos al empresario sevillano Juan Muñoz, su hermano y el abogado de ambos por contratar al comisario de Policía José Manuel Villarejo para realizar un chantaje. Se les imputaba los delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos.

2) Así es Juan Muñoz, el marido de Ana Rosa Quintana

Tras pasar 48 horas detenidos, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea dejó a última hora de este jueves en libertad al empresario Juan Muñoz.

3) El estado de salud de Carlos Sobera preocupa a sus seguidores

Carlos Sobera ha querido poner fin a la incertidumbre que había generado una imagen publicada por el presentador en las redes sociales que invitaban a la preocupación.

4) Carlos Sobera reaparece tras su ingreso hospitalario

El presentador no ha querido ocultar su sorpresa ante el revuelo mediático que se formó a raíz de la publicación de su fotografía: “Estoy superagradecido y he dado las gracias a todo el mundo para que no se preocupen. Por eso puse el mensaje, porque estaba bien”, comentó el presentador que añadió: “La gente es muy guay y se portan conmigo muy simpáticos y muy agradables”.

5) La receta del remojón de naranja y bacalao paso a paso

En el momento más cálido del verano, con temperaturas asfixiantes en la mayor parte de España, el chef de cabecera de COPE, Pepe Oneto, comparte con todos sus seguidores la receta para elaborar un remojón, concretamente el remojón de naranja y bacalao.