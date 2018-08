Se cumplen dos años de la desaparición de Diana Quer

Un caso sin cuerpo. Sin pistas. Sin testigos. Sin ningún móvil. Era muy complicado averiguar qué había ocurrido. La Guardia Civil llegó a pensar en algún momento que podía no existir delito alguno.



En la madrugada del 22 de agosto de 2016, Diana Quer desapareció sin dejar rastro en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, donde veraneaba con su madre y con su hermana. Era una noche normal. Ella volvía a casa de fiesta y en ese momento escribió sus dos últimos mensajes a un amigo suyo. En ellos decía que alguien le estaba llamando, diciéndole “Morena, ven aquí”.



Quince días después, pudieron determinar a través de la localización de su teléfono móvil que Diana pudo subir en un coche aquella noche en la que desapareció. El teléfono no apareció hasta el 27 de octubre. Lo encontró una mariscadora en una zona muy próxima al puerto de Taragoña, en Rianxo.



Hasta el 19 de abril del año siguiente, el juez no archiva el caso y levanta el secreto de sumario. En julio de ese mismo año, la Policía registró una vivienda cercana a la playa de Coroso en la localidad de Ribeira, en A Coruña. Ocurre tras la denuncia de un vecino, pero en la casa no encontraron nada relacionado con Diana Quer.



Pero la historia daría un giro inesperado. El 29 de diciembre de 2017 se detiene por un intento de secuestro y agresión sexual a un hombre que estaba siendo investigado por la desaparición de Diana Quer: José Enrique Abuín, “el Chicle”.



Después de varias contradicciones en sus declaraciones, por fin reveló lo ocurrido. Declaró que, tras intentar violar a Diana y ante su resistencia, la estranguló y la tiró a un pozo en Rianjo.



El día de nochevieja del año 2017, la Guardia Civil localiza el cadáver de Diana Quer en ese mismo pozo.



La familia de Diana sigue luchando por la promulgación de una ley de prisión permanente revisable para casos como el del asesino de su hija.