Canal 24H se disculpa por referirse a Santi Potros como preso político de ETA

(Actualiza la NP1014 con declaraciones del PP)

El Canal 24H de RTVE ha pedido disculpas "a toda la sociedad y especialmente a las víctimas" por haber dicho "presos políticos de ETA" en vez de "presos de ETA" el pasado domingo al informar sobre la salida de prisión del histórico etarra Santiago Arrospide Sarasola "Santi Potros".

En su cuenta de Twitter, el Canal 24H señala hoy que "ayer cometimos un grave error" y anuncia que volverá a pedir disculpas por ello.

La referencia a "presos políticos" de la presentadora del informativo ha recibido multitud de críticas a través de las redes sociales.

Entre ellas la de la exdirigente de UPyD, Rosa Díez, quien se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al PSOE preguntando si "¿queda alguien decente ahí?", antes de escribir "dais asco".

También desde la cuenta del portavoz del Sindicato Unificado de Policía "SUP Comunicación" se criticó la información.

El sindicato policial comentaba en su tuiter: "¿Qué está pasando? Sin calificativos e injustificable que desde los informativos de Televisión Española, se denominen como 'presos políticos' a los miembros de la banda terrorista ETA actualmente en prisión. A mí que me lo expliquen".

Desde el PP su portavoz en la Comisión Mixta de RTVE, Ramón Moreno, ha pedido "rigor" y ha asegurado que "en el último mes y tras la intervención del Gobierno para apartar a la actual dirección de la Corporación RTVE, se han producido informaciones que han creado alerta social y han obligado a los servicios informativos a pedir disculpas públicamente".

"No merecemos una RTVE que vive de las disculpas y no de la información correcta", ha dicho Moreno, que ha insistido en que RTVE debe "cuidar escrupulosamente las noticias y no apartarse de la línea editorial que le marca la Ley y que le obliga a la defensa de los valores constitucionales".

Ha anunciado que presentará una batería de preguntas sobre "los errores" que se han cometido en las últimas semanas en los informativos de RTVE para que "no se conviertan en algo habitual". oli/fg