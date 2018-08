El anuncio machista para compartir piso que ha encendido la polémica

Si eres mujer y buscas piso en Madrid, en la zona de Palacio puedes encontrar la vivienda perfecta. Aunque ojo, porque el resto de sus inquilinos te advierten de que, con ellos, no habrá nada más que amistad. Al menos esto es lo que dice el anuncio de un piso publicado en una web que ha encendido la polémicas por sus connotaciones machistas. Todo se debe a las "advertencias" que sus ocupantes, todos ellos hombres, hacen a las mujeres que puedan estar interesadas en compartir la vivienda con ellos.

"Si eres chica, tenemos una regla básica: no intentar nada, así que descuida ;) Nos gustaría tener energía femenina en casa pero sin llegar a nada que no sea amistad :)", aseguran los chicos en el anuncio en Idealista. En el anuncio, en lugar de mostrar la habitación en alquiler y el resto de lugares de la casa, salen dos de los actuales ocupantes como si de un perfil de Facebook se tratara.

Y es que la imagen parece ser algo esencial en la búsqueda de este nuevo compañero de piso. Otra de las obligaciones es que los candidatos (y candidatas) pasen su cuenta de Instagram. "Una cosa importante es que cuando me contactes me envíes tu cuenta de instagram, así lo haré yo también junto con la de mis tres amigos. Con esto nos evitamos perder tanto nuestro tiempo como el tuyo. Y si tienes buena vibra seguro que querremos enseñarte la habitación. Atiendo llamadas también, aunque no es mi preferencia. Mejor audios y para saber qué persona tenemos al otro lado instagram es un libro abierto", señalan también.

Este singular anuncio ha despertado la bronca en las redes sociales. "Vaya casa de fantasmas, ni en Casper había tantos" o "serán mamarrachos" son algunas de las respuestas que los usuarios han dedicado a los anunciantes de este piso que todavía sigue en busca de nuevo inquilino.