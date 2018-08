Aliste: si los terroristas se pudrieran en prisión sería un favor a sociedad

El comandante Juan José Aliste, víctima de un atentado terrorista de ETA en Salamanca en 1995 y presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, ha asegurado hoy que "si los terroristas se pudrieran en la cárcel sería un favor que harían a la sociedad".

En declaraciones a Efe tras conocer la puesta en libertad del etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, de la cárcel de Topas (Salamanca), Aliste ha reconocido que ha sentido "rechazo" ante esa noticia, que le "ha repateado en lo más dentro".

El comandante Juan José Aliste fue víctima de un atentado de ETA en 1995 en Salamanca en el que perdió las piernas, tras dejar a su hijo en el colegio en la capital salmantina.

Ahora, como presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León ha asegurado que, aunque con "la Ley en la mano" nadie "se puede oponer a su libertad", si se habla "con el corazón" es para afirmar que a Santi Potros "todos sus asesinatos le han salido más baratos que si se va a robar un pollo a una carnicería".

Además, ha criticado que "le hayan convalidado" los años en los que estuvo en prisión en Francia para llegar al máximo permitido por la Ley en España.

"Todo esto me repatea, me hierve la sangre", ha añadido el comandante Juan José Aliste quien, además, ha señalado que entiende que en muchas ocasiones "a la Justicia se la dibuje con una venda en los ojos" porque, en su opinión, "no se ve la realidad".