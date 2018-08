Dos agentes de la policía española van a trasladarse en las próximas horas a Costa Rica para ayudar en la investigación del asesinato de Arantxa López Gutiérrez. Se trata de dos miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.

Arantxa estaba de vacaciones la semana pasada en el país centroamericano con su pareja y sus amigos. Su cuerpo fue hallado el sábado cerca del hotel en el que se alojaba con síntomas de asfixia, sus prendas desgarradas y su ropa interior quitada, por lo que la agresión sexual se convierte en el principal móvil de los investigadores. Los agentes se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue judicial para iniciar la autopsia. Un nicaragüense en situación irregular fue detenido acusado de ser el autor del homicidio, pero el Juzgado Penal de Pococí rechazó por falta de pruebas la prisión provisional solicitada por la Fiscalía.

Miguel Ángel Escribano, pareja de Arantxa, solicitó ayer al Gobierno que la policía españolas colaborara en la investigación porque su muerte "no puede quedar sin solución". "A nuestro Gobierno le pedimos que nos defienda, que nos avise de nuestro riesgo y que colabore con este caso, porque le necesitamos, que colabore con la investigación y que acompañe a la policía costarricense, que para nosotros es muy importante", señaló. Del mismo modo, la pareja de Arantxa Gutiérrez solicitó a las autoridades policiales y judiciales del país centroamericano "que no descansen" hasta que el culpable esté en prisión, porque hasta ese momento "no podrá descansar la familia".

El Juzgado Penal de Pococí rechazó el lunes por falta de pruebas la prisión provisional solicitada por la Fiscalía para el presunto autor del homicidio, que fue detenido el mismo sábado y que permanece custodiado por su condición de inmigrante en situación irregular.

El compañero de Arantxa Gutiérrez criticó que la información sobre Tortuguero facilitada tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores como por el hotel y por el guía turístico no avisara "de ningún riesgo" en la zona, cuando "las playas de Tortuguero estaban siendo patrulladas día y noche por la policía". "Con el móvil de la agresión sexual, fue asesinada, parece ser, por estrangulación, a tan solo 50 metros del magnífico hotel en el que estábamos y donde no nos avisaron del peligro que corríamos, al igual que sus autoridades" o las españolas, indicó.

Miguel Ángel definió a Arantxa como "un ángel" y "una persona de esas que solo nacen de vez en cuando", generosa y amante del medio ambiente. "Queremos a las mujeres vivas, iguales, dignas y con orgullo, y las queremos así en España, en Costa Rica y en el mundo entero", señaló.

ATRACO A DOS ESPAÑOLES

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica también ha informado este jueves del arresto de dos hombres como sospechosos de asaltar con arma blanca a cinco turistas, entre ellos una pareja de españoles. Las víctimas del asalto, que no han resultado heridas, visitaban un parque nacional cuando fueron atracadas. Una turista mexicana, María Trinidad Matus Tenorio, también ha sido asesinada en los últimos días.