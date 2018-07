El adelantamiento de un coche que casi “mata” a la atleta Sonia Bejarano

La atleta extremeña Sonia Bejarano ha sufrido un pequeño percance este lunes que ha publicado en su perfil de Twitter. Sonia grabó en vídeo el adelantamiento que realizó un vehículo que venía en sentido contrario hacia ella. La maniobra se produjo a escasos metros de la atleta y pudo costarle la vida.

“Casi me mata”, aseguró la atleta tras lo sucedido. Bejarano ha denunciado el comportamiento del conductor y ha querido recordar lo importante que es llevar un coche entre manos, porque debemos tener en cuenta el peligro que conlleva y los errores que debemos evitar.



Acompañando al vídeo, Sonia Berajano añadió varias palabras para concienciar a la gente que comete este tipo de infracciones en carretera: "En la salida de hoy en bici interaccioné con 250 coches. 249 bien, y uno casi me mata.Muchos desconocen esta norma circulación: NO PUEDES ADELANTAR CON 1CICLISTA Q TE VENGA DE FRENTE.1ciclista=1vehículo".