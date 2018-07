Absuelven a un policía por cargas del 1-O en Lleida e investigan denunciante

El Juzgado de instrucción número 1 de Lleida ha absuelto al primer agente de la Policía Nacional juzgado por las cargas policiales del referendo del 1 de octubre de 2017 en Lleida y ha decidido investigar al denunciante para determinar si cometió una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Según la plataforma encargada de defender al joven denunciante, Advocats per la Democràcia, la juez que instruye el caso considera que no hay suficientes pruebas para acusar al agente y, además, no ha dado credibilidad a la versión del denunciante.

El denunciante es un joven de Lleida que estuvo presente en las cargas policiales que tuvieron lugar ante la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Lleida durante el 1-O y denunció haber recibido un puñetazo en la mandíbula.

El policía, que declaró por videoconferencia desde Sevilla, explicó que había estado en las cargas de la EOI, aunque aseguró no recordar al joven.

Advocats per la Democràcia ha destacado que la jueza ha estimado la petición de la fiscalía para investigar al joven por si su actuación fuera constitutiva de una infracción de la ley de Seguridad Ciudadana.

Desde Advocats per la Democràcia han anunciado que recurrirán la sentencia y se han mostrado convencidos de que la Audiencia revocará la sentencia.