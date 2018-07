Abiertas todas las hipótesis en el homicidio de una mujer en A Coruña

La Policía mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la muerte de una mujer de 57 años en A Coruña, presuntamente a manos de su marido, pues aunque en un principio se activaron los protocolos por un caso de violencia machista, los investigadores no descartan otras opciones.

El homicidio ocurrió sobre las 19.00 horas de ayer en un domicilio situado en una zona céntrica de la ciudad, y como supuesto autor del mismo fue detenido el marido, de 54 años, quien avisó a la Policía de que acababa de matar a su esposa.

La mujer presentaba herida de arma blanca y fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe que en el domicilio no se encontraron otros signos de violencia, por lo que no descartan que la muerte pueda tener relación con una enfermedad grave que padecía la víctima y no con un caso de violencia machista.

Las mismas fuentes han precisado que no existía ninguna denuncia previa contra el hombre, de nacionalidad española al igual que la víctima, y se investiga la posibilidad de que se tratase de un suicidio asistido.

El hombre todavía no ha pasado a disposición judicial y permanece ingresado en el hospital donde, según fuentes de la investigación, se le está realizando una valoración.