María Sánchez es una mujer que, en 2016, fue diagnosticada de un tumor cerebral. En lugar de derrumbarse, Mariu, como prefiere que la llamen, decidió que este momento tan importante de su vida sería un punto de inflexión que le permitiría liberarse y vivir como siempre quiso. Dos años después, Mariu sigue con las mismas aspiraciones y desea seguir viviendo la vida como estos últimos meses, tal y como ha contado en 'Poniendo las calles'. Mariu tiene muy clara cuál es su filosofía de vida: "Si nos vamos a morir, a qué esperamos para vivir. La vida es este preciso minuto". Su forma de afrontar esta gran dificultad es una de las cosas que más llaman la atención de ella: "El tumor cerebral fue mi gran bendición y mi liberación de todo lo que no quería en mi vida".

En este momento, el blog "Un sueño viajero" en el que Mariu comparte todas sus experiencias acumula 4.200 seguidores y habla acerca de la historia de su enfermedad y la manera en que la afronta. "Cuando desperté del coma, mi hermana me dijo que un amigo me había creado una página web que luego un informático me preparó totalmente gratis", explica Mariu. "Cuando me diagnosticaron el tumor entendí que la vida es este preciso minuto, no tenemos ningún tipo de control sobre nuestra vida, la vida es cambio", asegura Mariu. "Mi sueño era recorrer latinoamérica y sabía que el tumor me iba a permitir viajar allí". Para ella lo más importante es fluir y seguir su intención, la cual le lleva a todos y cada uno de sus destinos.

Sobre las posesiones materiales, Mariu da un ejemplo da una lección: "No tengo absolutamente nada, antes de que me diagnosticasen el tumor empecé a tirar cosas, como siete cajas de ropa. Ahora solo tengo mi mochila, mi poca ropa, mi cámara de fotos y nada más. No quiero que las cosas me posean a mí ni me aten". Además, ha lanzado un consejo en los micrófonos de 'Poniendo las calles': "Tú vive que la vida te lo da todo luego. Con unos pequeños ahorros empecé a viajar. En este punto de mi vida tengo unos cuantos proyectos, recibo alguna pequeña donación por mi web y como sueño a lo grande tengo retos importantes". Su libertad y su envidiable modo de ver el mundo son lo que la hace tan feliz: "A mí me hace feliz viajar cada día, agarrar la vida con fuerza, sonreír, la naturaleza, mi Asturias y mis amigos. Prefiero morirme de hambre a morirme sin haber vivido"