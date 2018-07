La estafa del teléfono que está dejando miles de víctimas en WhatsApp

Más de la mitad de la población en España (56%) utiliza el móvil más de tres horas al día. Una cifra que cada año aumenta de forma proporcional, sobre todo, en los más jóvenes. E inevitablemente, una gran parte de ese tiempo se dedica a la aplicación de mensajería por excelencia, WhatsApp. Una que en los últimos días ha vuelto a estar en el foco de atención por la polémica estafa que unos usuarios han creado mediante esta aplicación.

El fraude en cuestión genera un mensaje con una imagen que se envía de forma aleatoria a multitud de usuarios de WhatsApp para alertarles de que han sido suscritos a varias páginas de contenido adulto y que solo podrán darse de baja si realizan de forma inmediata una llamada al número que está indicado en el mensaje. Sin embargo, la estafa no se concreta hasta que el usuario llama al teléfono advertido para establecer una reclamación debido a que cada minuto de esa conexión te está costando 1'57 céntimos.

No obstante, hay formas de evitar que esto suceda. Leandro Núñez, experto en privacidad y derecho digital, nos confirma que lo primero que hay que hacer es no llamar bajo cualquier circunstancia a ese número. Además, ha asegurado que no pueden cobrarte nigún servicio que no hayas contratado, por lo tanto, cualquier dinero que te exijan puede ser fácilmente recuperado si realizas una mera reclamación a las autoridades.

Leandro Núñez ha confirmado que el método que utilizan sigue un patrón definido, pero que es aleatorio, sin embargo, ha asegurado que con la nueva Ley de Protección de Datos se está incurriendo en un delito contra la privacidad de las personas, por lo tanto, es más fácil desarticular una estafa de este tipo.