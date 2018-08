Mayte Araluce, presidenta de la AVT: “En España hay una tarifa plana para matar”

Un día después de la salida del etarra Santi Potros de la cárcel tras haber cumplido menos de un año de condena por cada uno de los asesinatos que cometió hablamos en 'La Linterna' con Mayte Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

“Es muy difícil explicar a las familias de los asesinados y que lo entiendan”, comenta Mayte Araluce sobre la salida del etarra tras 30 años de cárcel, una pena que ha calificado como “tarifa plana para matar”. Para ella, que se hicieran homenajes a un personaje así “es incomprensible”.

Para la presidenta de la AVT la lucha contra la presencia de ETA en el tejido social vasco es una labor difícil pero que no ha de abandonarse. “Se está contando una historia distinta con palabras como conflicto, la existencia de dos bandos o que los etarras eran unos románticos que luchaban por sus ideas” afirma. Sin embargo, lamenta que medidas del nuevo gobierno como la retirada de la ‘Ley de abusos’ no ayudan a luchar contra una situación “mentirosa y repugnante”.

“Hablan de normalidad pero para ellos es hacer como si no hubiera pasado nada”

Sobre el acercamiento de presos considera que no es una forma de superar el pasado sino de construir sobre mentira y dolor. “Hablan de normalidad pero para ellos es hacer como si no hubiera pasado nada” denuncia Mayte. Además, ha criticado al nuevo ejecutivo por anunciar rápidamente la intención de acercar a los presos etarras mientras que a ellos no les ha dedicado ninguna alusión. “¿Quién se preocupa de nosotros?” concluye.

Por último, la presidenta de la AVT ha explicado que desde Moncloa se han negado a recibirles de momento y se ha mostrado a favor de la presencia del Rey en los homenajes de Barcelona.