José Rosiñol: “Torra se dedica a ser un activista en contra del Estado”

José Rosiñol, presidente de Societat Civil Catalana, ha comentado en ‘La Linterna’ la polémica sobre la colocación y retirada de lazos amarillos en las calles de varios municipios catalanes. Para él, se trata de un lamentable episodio en una espiral que va en aumento. “Va creciendo la agresividad también en el lenguaje, en este caso en la provocación contra el rey” ha denunciado.

Desde Societat Civil Catalana consideran que el president Torra “no está preocupado por la concordia” y su presidente se ha mostrado pesimista sobre la reunión que el presidente mantendrá con el ministro de Interior, Grande-Marlaska. No obstante, ha afirmado que “ojala se produjeran avances”, algo que no ve probable ya que “La Generalitat no ha demostrado lealtad institucional”.

Rosiñol ha cargado también contra las también las declaraciones “constantes” de Torra, “que ha decidido dejar de ser el presidente de todos los catalanes y dedicarse a ser un activista en contra del Estado”. Ha aludido a la Constitución para afirmar que el espíritu de al descentralización estaba basado en la lealtad, “sin embargo el principal representante del Estado en Cataluña usa las instituciones para destruir al mismo Estado al que representa”.

Respecto a la caída de Barcelona en el ranking de ciudades más prestigiosas del mundo, Rosiñol ha lamentado que ese poder blando “cuesta muchos años ganarlo pero se pierde rápidamente”. Ha recordado que la forma de revertirlo es adherirse al Estado de Derecho y que “los independentistas hablan mucho de Cataluña pero los catalanes les dan igual”.