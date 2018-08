Francisco Martínez (PP): “Nadie se cree que la exhumación sea de extrema necesidad”

Francisco Martínez, presidente de la comisión constitucional del Congreso y diputado del Partido Popular ha comentado en ‘La Linterna’ la puesta en marcha de la exhumación de Franco a través de un decreto ley.

Para el diputado, se trata de un nuevo “fogonazo ideológico” en el que se tratan de tapar las carencias de proyecto y liderazgo social. “Es imposible justificar que sea de extraordinaria necesidad, nadie se cree eso” ha sentenciado sobre el decreto presentado por el ejecutivo.

Francisco Martínez ha defendido que el debate que interesa es el del presente y futuro de los ciudadanos. “Nosotros no vamos a justificar una dictadura. La transición ya se hizo muy bien para construir el futuro” ha comentado, subrayando la necesidad de centrarse en problemas más acuciantes: “tenemos en nuestro país problemas de convivencia mucho más graves que el de la exhumación de Franco”.

“Se intenta neutralizar al Senado con argumentos como que su intervención en ese procedimiento es antidemocrática”

También hacargado contra el intento del gobierno de sortear al Senado en la aprobación de la senda del déficit. Como ha dicho, se atraviesa una “frontera moral” en la que se ponen en riesgo diversos procedimientos e instituciones. “Se intenta neutralizar al Senado con argumentos que son bochornosos como que su intervención en ese procedimiento es antidemocrática” ha denunciado. Para él, se trata de una servidumbre al proyecto de poder de “un señor que tenía que llegar como fuese y aliándose con quien fuese a la Moncloa”.

El diputado popular ha avanzado también la estrategia de su partido para hacer frente a la situación: “El PP debe desvelar lo que está detrás de la maniobra de eludir al senado. Se está presentando al Senado como una cámara no democrática que entorpece la gobernabilidad. Lo que pasa es que en el senado el PP tiene mayoría absoluta” ha explicado. Además ha resaltado que no se trataría de un veto del Senado al proyecto del gobierno, sino que, como prevé la Constitución, un acuerdo de las Cortes en la que el Senado interviene además como cámara territorial.

Martínez ha comentado también el giro en la política migratoria del gobierno y lo ha comparado al del pasado ejecutivo popular. “Las devoluciones en caliente no existen, lo que existe es una enorme presión sobre las vallas de Melilla y Ceuta. Nosotros entendíamos que se facilitaba a la Guardia Civil al regular el rechazo en frontera”. Así, ha criticado que Sánchez pase de “todo compromisos humanitarios” a las devoluciones. Ha subrayado también al necesidad de que un sistema de asilo se vea compensado por un plan de expulsión de los no refugiados, “si no da igual ser refugiado que no serlo” ha concluido.