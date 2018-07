Ferrolterra: en el noroeste de A Coruña hay un paraíso

Un lugar en donde el turismo no está masificado, en el que se puede dormir fresquito por la noche, donde manda la filosofía “slow life” y en el que los amantes del surf pueden cabalgar olas los 365 días del año.

Todo esto y mucho más es lo que ofrece el geodestino “Rías Altas Ferrolterra” en el que la ciudad departamental ( Ferrol), salida también del tramo del Camino Inglés, que va hasta Santiago de Compostela, es la capital.

FERROL

La ciudad departamental destaca por su rico patrimonio naval e industrial, poco accesible durante muchos siglos y ahora buque insignia de lo que se conoce como “Ruta de la Costrucción Naval” que permite visitar durante el verano lugares como el Arsenal Militar que data del siglo XVIII, cuyas instalaciones en la actualidad, siguen plenamente operativas. También hay la posibilidad de recorrer el interior de los astilleros de Navantia Ferrol ( antigua Bazán), el Palacio de Capitanía o los Museos de la Construcción Naval y Exponav, únicos en su categoría. Además el recorrido a pie por el barrio de A Magdalena, centro de la ciudad, es un descubrimiento único de una traza de una ciudad ilustrada en forma de tableta de chocolate, en la que destacan los edificios modernistas del gran arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro que dejó su impronta en edificios y teatros. Toda la información la podéis consultar en la web www.ferrolguias.com.

Para los más pequeños de la casa, una buena opción es el Museo de la Sociedad Gallega de Historia Natural en donde llama la atención un esqueleto gigante de un rocual. Las instalaciones están situadas en uno de los barrios más emergentes de la ciudad, Canido, en donde lucen cientos de Meninas pintadas por varios artistas urbanos en fachadas y paredes. Una acción pictórica, impulsada por el artista Edu Hermida, que se desarrolla a principios de septiembre, que ha conseguido traspasar fronteras y adecentar el barrio.

En el puerto interior de Ferrol, conocido como Curuxeiras, también existe otro importante atractivo, el de poder realizar un paseo en lancha por la ría ferrolana o ir en barco hasta el pintoresco pueblo de Mugardos, en donde preparan un “pulpo a la mugardesa” excelente y distinto de la tradicional receta de “pulpo á feira”. En ese punto, en el puerto de Ferrol, está ubicado el centro de recepción al peregrino “Vía Compostellam” en donde nos van a facilitar toda la información del trazado inglés del Camino de Santiago que se divide en seis o siete etapas y 122 kilómetros. En los últimos años esta vía ha experimentado un importante auge.

Para tener las mejores vistas de la ría, se puede subir hasta la capilla de Chamorro en donde se venera a Nuestra Señora del Nordés. El Castillo de San Felipe, puede ser una buena opción para los días nublados y si subimos un poco más podremos recorrer un sendero, a pie o en bici que nos llevará a tener unas espectaculares vistas de la entrada de la ría y del puerto exterior. En días de buen tiempo es altamente recomendable la visita a los arenales de Doniños y San Xurxo, muy frecuentados por los surfistas. Sobre todo en Doniños, hay múltiples opciones y escuelas para perfeccionar o iniciarse en este deporte.

Si viajamos hasta Valdoviño, (a unos 27 kilómetros de la urbe naval) podremos visitar el recién inaugurado Océano Surf Museo, único en su categoría, en que se recorre la historia del surf en la comarca. La playa de Pantín, es otro de los lugares fetiche para los surfistas que procedentes de diferentes latitudes, disfrutan de sus olas. Allí hace más de treinta años que se celebra un campeonato puntuable a nivel internacional.

En cuanto a la gastronomía, una advertencia: todo, todo está absolutamente riquísimo, la materia prima de la comarca es excelente, pero el arroz con leche, el “raxo”, los chipirones a la plancha o los chicharrones ( tripa de cerdo frita), son marca de la casa y no podéis dejar de probarlos en cualquier mesón del centro de la ciudad. Pescados y mariscos, así como deliciosas carnes es mejor degustarlas en restaurantes, hay muchas opciones, nuestra recomendación: El Parrulo, De Manuel o Illas Gabeiras. Para una cocina más innovadora, dirigid vuestros pasos hasta la Calle San Francisco, allí hay un local que arrasa en innovación “O Camino do Inglés” capitaneado por el chef Daniel López. Aunque también allí destacan “Tapería Albahaca”, “Frank” u “O Bacoriño” Las copas de después, en la sala de conciertos “Súper 8”

CEDEIRA

A 45 kilómetros de Ferrol llegamos al pueblo de Cedeira por una sinuosa carretera que nos llevará a conocer parajes únicos. Por el camino es una buena opción hacer una parada en la agreste playa de Villarrube, perteneciente al concello de Valdoviño, o desde este municipio, coger la conocida como carretera de la costa para disfrutar de unas vistas únicas pegadas al Atlántico.

Después del trayecto nos encontraremos nuevamente en pueblo marinero, Cedeira, famoso por sus percebes y por su merluza; os recomendamos además probar el marraxo ( tiburón pequeño), lo preparan en varios bares de una forma única y deliciosa. Merece la pena la visita a la lonja, si se está dispuesto a madrugar, o el museo mares de Cedeira. A mediados de agosto celebran unas animadas fiestas patronales, en el mismo mes, la fiesta gastronómica del percebe. Desde aquí y en coche recorreremos el camino que nos lleva a San Andrés de Teixido, enclave pintoresco que atrae e miles de visitantes, merece la pena la excursión porque como bien reza el dicho: “San Andrés de Teixido, vai de morto quen non foi de vivo” ( …va de muerto quien no fue en vida) Así que…os lo dejamos a vuestra elección. Allí es tradición acudir a la capilla, beber agua de los tres caños de una fuente para que se cumplan los deseos pedidos al santo, comprar rosquillas de azúcar y las figuras pintadas y elaboradas artesanalmente con miga de pan conocidas como “sanandresiños” . No nos podemos olvidar de la “herba de namorar” que ofrecen de manera gratuita los lugareños.

Esta pequeña aldea está ubicada en plena Serra da Capelada, una recortada costa con más de 600 metros de altura, es decir, los acantilados más altos de la Europa continental. Uno de los miradores más impresionantes es del de Garita de Herbeira, donde se disfruta de la inmensidad del océano y de un más que espectacular paisaje en el que se divisa un horizonte infinito.

FRAGAS DO EUME

Aunque todavía dentro del mismo geodestino, pero en otra comarca, la del Eume, nos encontramos con uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa: el Parque Natural das Fragas do Eume. Los amantes del senderismo tendrán a su disposición infinidad de caminos para recorrer este lugar que discurre a ambos lados del río Eume, ideal para la práctica del piragüismo. Será impresionante descubrir el cenobio benedictino más antiguo de Galicia, el monasterio de Caaveiro, desde el cual se puede contemplar una inigualable panorámica de las Fragas. Para el acceso, se puede llegar en coche hasta los dos portales que ofrecen una mayor accesibilidad: el de Ombre, en Pontedeume, que cuenta con un centro de interpretación y en verano servicio gratuito de buses hasta Caaveiro ( la carretera está desde allí cortada al tráfico) ; o bien a través del Centro de Visitantes de Monfero, más reciente. Existe un servicio de guías, posibilidad de alquiler de bicicletas y kayaks en la zona, además de varios merenderos con acceso al río Eume. No debes perderte los dos puentes colgantes, seguros a la par que impresionantes y con excelentes vistas.

En los alrededores, para conocer oficios antiguos, se puede visitar el Museo Etnográfico de A Capela, ubicado en el municipio del mismo nombre; o “A Casa do Mel” en Goente, en donde muy amablemente nos explicarán el proceso de elaboración de cera y miel, recomendado para los más pequeños.

Por cierto, existe una red de restaurantes y mesones aunadas bajo la marca “Cantinas do Eume”, una iniciativa que surgió en su día para complementar la oferta de casas rurales que salpican la comarca. Son restaurantes en los que, por un precio moderado, ofrecen platos basados en productos de buena calidad y elaboración tradicional, pero con algunas variantes novedosas.

La decoración y ambientación de los locales está cuidada.

Tras recorrer este extraordinario tesoro botánico, el Parque Natural, que alberga a más de cien especies de aves y mamíferos, la parada inexcusable es Pontedeume, la villa de los Andrade.

Está muy concurrida en verano y en citas como la festividad de As Peras, que tiene su día central el 8 de septiembre o en su conocido Feirón Medieval, a comienzos de julio. Con tabernas y bares por doquier, es también parada de paso del camino inglés debido a un albergue público situado en el paseo marítimo. Tras cruzar el puente romano que todavía conserva y une con el concello de Cabanas, nos encontramos con la playa de A Magdalena y con su pinar, ideal para comidas y meriendas de los asiduos al sol. En cuanto a la gastronomía aquí podremos degustar la “paella cabanesa” en el chiringuito de playa “Los Pinares”; la típica costrada de Pontedeume, una especie de empanada pero mucho más contundente y los típicos callos del domingo que ofrece el restaurante “Las Rías”, con unas vistas inigualables a la ría de Ares. En Ares precisamente se encuentra el puerto de Redes, pintoresco donde los haya y que sirvió de escenario para la película “Julieta” dirigida por Pedro Almodóvar.

Será entretenimiento para los amantes de la playa ir descubriendo las numerosas calas que salpican la costa que va desde Ferrol hasta Miño, ( municipio limítrofe con Pontedeume) Por destacar alguna: la playa de Chanteiro en Ares, la de Almieiras en Fene, la de Chamoso o Centroña en Pontedeume, o la espectacular playa de Perbes ya en Miño.

Aunque dejamos las ganas para otro reportaje, os adelantamos que tenemos uno de los mejores bancos del mundo, situado en Loiba, Ortigueira, pero la comarca del Ortegal, ya es otro capítulo. Os esperamos.