"Se vende piso con hombre dentro hasta que fallezca"

El texto, es cierto, llama a la polémica. Se vende piso por 136.000 euros en el barrio de Arganzuela, en Madrid... con inquilino de serie: "El actual propietario, de más de 70 años, seguirá viviendo en este inmueble como usufructuario hasta el final de sus días. El comprador que adquiera la nuda propiedad de este inmueble podrá adquirir el pleno dominio de él cuando el usufructuario ya no viva. Es un producto para inversores a medio plazo".

Al usuario de Twitter Chesaronne le pareció llamativo lo de vender un inmueble con su dueño actual dentro.

Y Twitter, fiel a su estilo de barra de bar digital donde discutir, se llenó de indignación, algunos insultos, y aquellos que sabían de qué va el asunto para iluminar la discusión:

No es un alquiler. Es nuda propiedad lo que se adquiere y usufructo vitalicio. No hay renta, no hay contrato de alquiler. Es su casa hasta que fallezca, y la propiedad completa pasa al comprador solo en ese momento.