Toys "R" Us se resiste a morir en España

La sociedad de inversión Green Swan y parte del equipo gestor de Toys "R" Us Iberia han comprado la compañía, que seguirá así activa en España y Portugal después de quebrar en su país de origen, Estados Unidos (EEUU), y en mercados como Reino Unido. La intención de los nuevos propietarios, que han rehusado detallar el importe de la operación, pasa por mantener las 51 tiendas y los 1.300 empleos que suma en España, donde, además, tiene previsto abrir un nuevo establecimiento en septiembre en Madrid. Según ha informado hoy la compañía, Green Swan se ha hecho con el 60 % del capital de la sociedad y estará representada por Paolo Andrez, mientras que el 40 % restante lo ha comprado parte del actual equipo gestor, "garantizando así la continuidad y la viabilidad de la histórica marca en España y Portugal".

"Toys 'R' Us Iberia continuará su negocio e iniciará un ambicioso proyecto de desarrollo en España y en Portugal (...). Este proceso garantiza la continuidad del negocio en ambos países, así como el mantenimiento de todas las tiendas y de los puestos de trabajo", ha afirmado la compañía en un comunicado. Tras momentos de incertidumbre, después del cierre del negocio en mercados como Estados Unidos y Reino Unido, este proceso, que cuenta con el apoyo de Grupo Toys "R" Us y de los principales accionistas en Toys "R" Us Iberia, "reafirma la continuidad sostenible de este histórico negocio en España y Portugal", añade la nota, en la que se detalla que en el país vecino suma 10 tiendas, que también se mantendrán. Según la misma fuente, la "combinación de la visión positiva del equipo actual y la sólida inversión y ambición de los nuevos propietarios tiene como resultado un ambicioso plan de negocio a largo plazo para el desarrollo del negocio en España y en Portugal".

Este acuerdo es el resultado de un proceso iniciado en marzo para encontrar un inversor con "los recursos y la ambición" necesarios para asegurar la vialidad de Toys "R" Us Iberia, "que comienza una etapa ilusionante y ya está trabajando en la campaña de Navidad", ha dicho el hasta ahora director general de la empresa en España, Portugal y Francia, Jean Charretteur. Por su parte, el nuevo consejero delegado de la sociedad, Paulo Sousa Marques, ha afirmado que están seguros del éxito a futuro de la empresa, que inicia una "nueva y apasionante etapa". "La credibilidad del equipo de gestión actual, los resultados que han presentado a lo largo de años y su capacidad de decisión al proteger el negocio en Iberia de la inestabilidad de la marca a nivel global han sido una garantía para reunir fácilmente a un grupo de inversores con la capacidad y la motivación de llevar a Toys "R" Us España y Portugal a conseguir mejores resultados y confirmarse como líderes del mercado", según Andrez.

En paralelo al proceso iniciado para buscar inversores, el juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid declaró en abril en concurso voluntario de acreedores a Toys "R" Us Iberia Real Estates, sociedad de Toys "R" Us Iberia tenedora de una parte de los inmuebles del grupo juguetero en España y Portugal con un "agujero" patrimonial de unos 630 millones de euros. A finales de marzo, la compañía solicitó acogerse voluntariamente a concurso de acreedores para proteger los 26 inmuebles que posee.

Días antes, el grupo juguetero había anunciado la liquidación de su negocio en Estados Unidos y su entrada en quiebra en Reino Unido acuciado por su elevado endeudamiento. Según informó entonces Toys "R" Us Iberia, de no presentar dicho concurso, la sociedad tendría que responder por una deuda internacional de más de 770 millones de euros.