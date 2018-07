Ryanair ha cancelado mi vuelo. ¿Qué puedo reclamar?

Ryanair cancelará hasta 200 vuelos diarios que operan hacia o desde España para minimizar el impacto de la huelga convocada por los sindicatos de tripulantes de cabina para los días 25 y 26 de julio, que afectará a cerca de 100.000 clientes en Europa en pleno verano. En toda Europa, la aerolínea irlandesa cancelará cerca de 300 vuelos diarios, afectando la mayor parte de las cancelaciones -unos 200- a los que tienen como destino u origen España.

De hecho, la compañía va a cancelar el 12 % de los 2.400 vuelos diarios que operan en Europa, lo que afectará, cada uno de los dos días, a unos 50.000 clientes de los 430.000 de Ryanair. Además de los vuelos cancelados en España, que representan hasta el 24 % de los 830 que hay previstos cada día hacia o desde nuestro país, Ryanair suprimirá también hasta 50 vuelos diarios de los más de 160 que tiene previsto operar hacia o desde Portugal (27 %) y hasta 50 de los más de 160 vuelos diarios hacia o desde Bélgica (31 %), ha anunciado hoy la compañía.

La aerolínea ya se ha puesto en contacto con los clientes afectados para avisarles, con siete días de antelación, de que sus vuelos han sido cancelados por la huelga y les ha ofrecido la posibilidad de reubicarse en un vuelo alternativo que vaya a operar siete días antes o después del 25 y 26 de julio y, como alternativa, recibir también el reembolso completo de sus billetes. En consecuencia, cualquier cliente de Ryanair que viaje hacia/desde España, Bélgica o Portugal los próximos miércoles o jueves que no haya recibido la comunicación hoy, podrá contar con que su vuelo se operará con normalidad, ha añadido la compañía.

Si Ryanair ha cancelado tu vuelo, ¿a qué tienes derecho? Todos los clientes perjudicados por las cancelaciones tienen la posibilidad de reubicarse en un vuelo alternativo que se vaya a operar siete días antes o después del 25 y 26 de julio. SI no te interesa esta opción, también tienes derecho a pedir el reembolso completo de tus billetes.

Los afectados podrán reclamar a la aerolínea, entre otras medidas, compensaciones de entre 250 y 400 euros, un transporte alternativo, el reembolso del billete, indemnizaciones por daños materiales y morales, o el derecho a recibir asistencia.

Además, la compañía tendrá que pagar las noches de hotel y las actividades contratadas no disfrutadas. Por ejemplo si no es posible acudir a un concierto, un festival, un tour turístico o actividades pagadas que, en definitiva, no se pueden disfrutar debido a la huelga