Renfe cifra en hasta el 2 % el seguimiento de la huelga convocada por SFF-CGT

Renfe ha cifrado hoy en hasta el 2 % el seguimiento de la huelga convocada hoy en toda España por el sindicato SFF-CGT y ha señalado a Efe que la jornada de paros se está desarrollando con normalidad y sin incidentes.

En concreto, el turno de noche, que comprende entre las 00:00 horas y las 2:00 de la madrugada, no ha tenido seguimiento por parte de los 285 trabajadores convocados, mientras que en el de mañana, que va desde las 7:00 hasta las 9:00, unos 90 trabajadores de los 4.040 han secundado la huelga, es decir, el 2 %, de acuerdo con los datos facilitados por Renfe.

De los 161 trenes cancelados para hoy, en virtud de la resolución de servicios mínimos del pasado miércoles, 115 pertenecen a la media distancia y los 46 restantes a la alta velocidad y larga distancia.

En concreto, para los diversos núcleos de Cercanías, los servicios esenciales se cifraron en un porcentaje máximo del 75 % de las circulaciones en horario punta y un 50 % del servicio habitual el resto del día, según subrayó Renfe en un comunicado.

En media distancia circulará el 64 % de los trenes y en alta velocidad/larga distancia, el 78 %.

Aunque los paros de hoy no se extenderán a agosto, el sindicato CGT no descarta retomarlos a partir de septiembre si no llega a un acuerdo con las compañías dependientes del Ministerio de Fomento.

El sindicato demanda soluciones a la pérdida de poder adquisitivo; la externalización de servicios; la ausencia de un plan de recursos humanos que conlleva la falta de personal; la falta de concreción de las OSP; la inexistencia de un contrato programa entre Ministerio y Renfe, y aboga por un holding entre Adif y Renfe.

El sindicato denuncia la situación "caótica" de Renfe Mercancías, el incumplimiento de los acuerdos de desconvocatoria de huelga del pasado 6 de octubre de 2017, la falta de impulso en el proceso de Jubilación Parcial dentro del Grupo Renfe, o la ausencia de un Plan de Viabilidad de Renfe Mantenimiento y Fabricación.