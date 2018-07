El nuevo negocio de moda está en los trasteros

Se llaman 'Self Storage', aunque lo conocerás mejor por 'trasteros'. Es el nuevo negocio de moda. Desde la Asociación Española de Self Storage (AESS) cuentan que el crecimiento de centros dedicados a este sector ha pasado de 250 locales a 450 en tres años. Con estas cifras, España se sitúa como el tercer país de Europa que más centros tiene. Según ha contado a COPE el presidente de una compañía de trasteros, Alberto Serrano, su empresa ha pasado de “no tener ningún trastero a tener entre 19 y 20”. Las causas de este crecimiento son varias: una de ellas se encuentra en la subida del precio del alquiler. La dificultad para conseguir un piso obliga a buscar espacios más pequeños que no pueden absorber todos los objetos que tenemos en casa. Las nuevas plataformas como Airbnb afectan “positivamente” a este sector. Cuando disminuye el número de casas en alquiler para vivir, y se sustituyen por alquiler vacacional, “suben sus precios”.

¿CUÁL ES EL PRECIO?

Desde la empresas de trasteros comentan que el precio habitual para un espacio de tamaño medio cuesta en torno a 40 euros. Uno de sus clientes es Gonzalo Gross: paga por un trastero de 8 metros cuadrados 100 euros al mes.

¿ES RENTABLE PARA LOS CLIENTES?

La principal ventaja es “la tranquilidad” de no tener los objetos “por medio de la casa”. Además, comenta Gonzalo, guardar objetos de bebés lo vuelve “reutilizable” cuando “sumen más personas a la familia.”

¿CÓMO ELEGIRLOS?

Alberto Serrano cuenta que los clientes están dispuestos a pagar más dinero si el trastero se encuentra cerca de casa. “Nadie quiere coger el coche para ir a un polígono” a por sus cosas. Es una de las características de la proliferación de estos centros. Están dejando de lado los polígonos para reubicarse en el centro de las ciudades.