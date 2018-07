Normalidad en Barcelona en primer día de huelga de tripulantes cabina Ryanair

RYANAIR HUELGA

Barcelona, 25 jul (EFE).- La normalidad está marcando la mañana de hoy en el Aeropuerto de Barcelona, ya que los pasajeros afectados por la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea Ryanair ya fueron informados por la compañía sobre las afectaciones de sus vuelos y, en su mayoría, no han acudido al aeropuerto.,Las cinco ventanillas de facturación de Ryanair en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona indican que no funcionan -"drop off", se puede leer en ellas-, mientras que a las och