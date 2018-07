Los sindicatos piden al Gobierno que actúe ante los "abusos" de Ryanair

HUELGA RYANAIR

Madrid, 26 jul (EFE).- Los sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair han pedido hoy al Gobierno que actúe y "deje de mirar hacia otro lado" ante los "abusos" y el "maltrato" de la aerolínea irlandesa, a la que acusan además de no querer colaborar y "chulear" a la Inspección de Trabajo en el transcurso de la huelga.,"¿Dónde esta el Gobierno o Hacienda? No entendemos donde están las autoridades de este país, que capean el temporal con los servicios mínimos. No puede ser que no haya ninguna au