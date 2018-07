La depreciación de la lira turca golpea la cotización de las acciones de BBVA

Los bancos han lastrado hoy al conjunto del mercado de valores, en especial a BBVA que se ha dejado al cierre un 2,45 por ciento penalizado por la depreciación de la lira turca. BBVA tiene gran exposición a aquel país. BBVA controla un 49 por ciento de la entidad financiera turca Garanti. BBVA consigue la mayor parte de sus beneficios en España, México y Turquía, por este orden. La lira turca se ha debilitado después de que el presidente turco, Erdogan, haya nombrado a su yerno ministro de Finanzas, una decisión que ha hecho torcer el gesto a los inversores internacionales.



También ha flojeado hoy el Banco Santander, que no acaba de encontrar el camino para recuperar los 5 euros por acción. A comienzos de febrero el Santander rozaba la media docena de euros por título.



Hoy Telefónica ha dado un paso atrás, al igual que Cie Automotive y los bancos medianos. Entre los valores más pequeños, la metalúrgica Duro Felguera, que ayer subió más de un 230 por ciento, hoy ha sumado otro 47 por ciento para cerrar la sesión en 0,294 euros. A mediados de marzo cotizaba mucho más abajo, en 0,026 euros. El grupo TSK podría entrar en el capital de Felguera, con la consiguiente inyección de fondos y de tranquilidad a la empresa.



La mayor inestabilidad política en Gran Bretaña a cuenta del Brexit se ha dejado notar en un pequeño paso atrás de la libra esterlina frente al dólar y frente al euro. La libra se ha visto penalizada por la dimisión del ministro británico de asuntos Exteriores, Boris Johnson, por discrepancias sobre el Brexit con la primera ministra, Theresa May. En los mentideros del mercado ya circulan rumores sobre una posible salida de May del ejecutivo. Son rumores.



La Bolsa de Londres ha cerrado con una pequeña ganancia. El déficit comercial británico ha aumentado ligeramente, mientras la producción industrial se ha contraído y el PIB del Reino Unido creció tres décimas en mayo, una más que en el mes anterior.

El euro ha perdido fuerza. Ha pasado en pocas horas de casi 1,18 dólares a poco más de 1,17. Hoy se ha publicado una inesperada caída del índice ZEW de confianza empresarial de Alemania, lo que ha contribuido a restarle fuerza a la divisa europea.



La prima de riesgo de España se reduce a 97 puntos. Hoy el Tesoro ha colocado en total 4.730 millones de euros letras a 6 y 12 meses. Ambas continúan con rentabilidad negativa, menos 0,399 y menos 0,351 por ciento, respectivamente. El Tesoro cada vez cobra más a los inversores que colocan su dinero en las letras a un año (menos 0,348 por ciento en la colocación precedente).

El petróleo ha llegado a tocar los 79 dólares por barril. Las exportaciones iraníes de crudo se han reducido en medio millón de barriles por día ante la sanciones de Estados Unidos. El presidente Trump ha multiplicado su presión sobre Irán en los últimos días.