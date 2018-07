ERC rechaza techo de gasto por ser propuesta neoliberal que firmaría Montoro

PRESUPUESTOS 2019

Madrid, 27 jul (EFE).- El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha dejado claro que la abstención de su grupo al techo de gasto para 2019 no tiene nada que ver con motivos relacionados con la posición del Gobierno sobre el "procés" sino que muestra el rechazo a una propuesta neoliberal "que firmarían Rajoy y Montoro".,La moción de censura que ha permitido gobernar a Pedro Sánchez "no iba solo de echar al PP sino también de echar sus políticas neoliberales" y, por tanto, no apoya la propuesta,