Congreso aviva la investigación del accidente de Spanair y llama a exministra

La comisión del Congreso que investiga el accidente de Spanair que causó 154 muertos en 2008 intensifica sus trabajos esta semana con la comparecencia de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

También contará con la presencia del exvicepresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que emitió un informe muy criticado por las víctimas.

Dos semanas después de que esta comisión de investigación se pusiera en marcha impulsada en noviembre por Unidos Podemos y ERC, a petición expresa de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, la entonces ministra de Fomento comparece para dar cuenta de su gestión en este siniestro ocurrido en Barajas.

Magdalena Álvarez acude al Congreso el miércoles a las 9:00 horas, un día después de que el vicepresidente de la CIAIAC en 2011, Manuel Hita, explique el informe que determinó que los alerones empleados para aterrizar y despegar no se desplegaron, que la tripulación no utilizó las listas de chequeo y que el sistema de alerta no funcionó.

Un análisis que recibió duras críticas del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) y de las Asociaciones de Víctimas, que afirman que fue un fallo técnico la causa fundamental del accidente al no funcionar el relé -dispositivo que suministra electricidad al calefactor de la sonda de temperatura de la aeronave-.

Hita, actualmente presidente del CIAIAC y exmiembro de Airbus, deberá argumentar aquel documento que sirvió de base para llevar al banquillo a dos técnicos de mantenimiento.

El juez rechazó que se investigase la conducta de los directivos de Boeing y de Aviación Civil y, en este sentido, el martes comparecerá en el Congreso el presidente de Boeing España en 2008, Pedro Argüelles, que previsiblemente será interpelado por el sistema denominado TOWS, que da un doble aviso de advertencia, y que según denunciaron los afectados tenía un fallo.

De hecho, el ingeniero y superviviente del accidente Rafael Vidal acudirá al Congreso en representación de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 un día después de que lo haga el presidente de Boeing.

La comisión de investigación ha recibido el apoyo del Sindicato de pilotos Sepla, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) y del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copca), así como de todas las organizaciones de víctimas que muestran sus dudas sobre las conclusiones obtenidas hasta ahora.

El abogado del sindicato de pilotos Sepla Javier Nart lamentó recientemente que la Dirección General de Aviación Civil no hiciera "absolutamente nada" para solventar los problemas que venía presentando el modelo de avión de Spanair que se estrelló en Barajas y el propio director del aeropuerto en 2008, Miguel Ángel Oleaga, dijo la semana pasada que tras el accidente hubo una "discusión" con la aerolínea porque no daba la lista de pasajeros.

El presidente de AENA desde 2004 hasta julio de 2008, Manuel Azuaga, que también ha comparecido en esta comisión, afirmó, sin embargo, que nunca hubo incumplimientos de seguridad en las instalaciones aeroportuarias y ha recordado que ya estaba fuera de la compañía cuando se estrelló el avión.

En la misma línea la exdirectora de Navegación Aérea en 2008 Carmen Librero aseguró que las actuaciones de los técnicos encargados de supervisar las condiciones del avión siniestrado antes del despegue se desarrollaron "con normalidad y sin incidencias" e insistió en el informe de la CIAIAC y en los autos judiciales que concluyeron que el accidente se produjo por una "falta de atención de los pilotos para preparar el vuelo".