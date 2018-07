La batalla del pistacho, la nueva guerra fría

No va a estallar el obús, como cantaba la banda de rock española (Obús) en los 80. No va a caer del cielo una lluvia ácida de nueces sonrientes (como llaman los chinos a los pistachos) aunque los productores de California se van a quedar con ellos en los almacenes. Y las pérdidas que les van a ocasionar los nuevos aranceles impuestos por Trump empiezan a no hacerles mucha gracia.

Aranceles a China, su principal importador de nueces sonrientes, de pistachos, que ante los nuevos gravámenes comerciales ha decidido que, a partir de ahora, comprará pistachos al segundo exportador de este fruto del alfóncigo Irán con la que EE.UU. mantiene una guerra por el pistacho desde 1979.

Es la réplica de Pekín a las nuevas imposiciones de Trump, que afectan por valor de decenas de miles de millones de dólares a numerosos productos chinos y la causa por la que China ha presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una nueva denuncia formal contra Estados Unidos por unos aranceles por valor de 200.000 millones de dólares.

Y los pistachos no serán los únicos vetados por China. También va a dejar de importar cabezas de cerdo y whisky.

Los que sí van a ponerse en pie de guerra son los productores de estos productos, sobre todo los de frutos secos de California que no están dispuestos a perder un mercado de 1.400 millones de consumidores y unos ingresos de 175 millones de dólares. Sin contar los 251 millones de dólares que generaron las exportaciones de cerdo el último año.

IRÁN, EL GRAN BENEFICIARIO

Fuera parte de que el gran beneficiario de la guerra del pistacho va a ser Irán, el segundo productor del mundo de este fruto seco. Irán y EE.UU. llevan décadas inmersos en una guerra por este fruto. Los pistachos iraníes tenían un arancel del 241% para poder entrar en territorio estadounidense.

Sin olvidar que Irán es uno de los países que encabeza la lista de enemigos de EE.UU. Enemigos comerciales a los que ahora ha sumado a la Unión Europea.