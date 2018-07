El Banco Sabadell se convierte en la estrella indiscutible del día en la Bolsa

El dinero espera con expectación las cuentas de las grandes compañías españolas que se publicarán en la recta final de la semana que viene. Hoy suben con fuerza en Bolsa pocos valores, entre ellos el Banco Sabadell, que ha vendido su cartera de inmuebles al fondo Cerberus por 3.900 millones de euros. Una operación importante que ha dejado buen sabor de boca en el mercado. Las acciones del Sabadell se disparan cerca de un 4 por ciento. Cotizan media hora después de la apertura en 1,43 euros. Todavía está lejos del cambio de 1,88 que alcanzó a comienzos de año.

La Bolsa ha abierto este jueves con poco movimiento. No hay un rumbo claro. No se mueve nadie. O casi nadie, si no es estrictamente necesario. Los inversores prefieren ver los toros desde la barrera desde hace ya unos días. El impuesto a las entidades financieras que prepara el nuevo Gobierno y la incertidumbre sobre el Brexit contribuyen también a la indefinición de las Bolsas. Con estas referencias,

Los inversores de medio mundo continúan preocupados por la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Lo último que se sabe es que EEUU estudia imponer a las importaciones de uranio, mientras China prepara la respuesta con nuevas medidas. China ha asegurado una vez más que EEUU está violando la legislación internacional del comercio y que la actuación de Trump pondrá en serio peligro el crecimiento económico mundial.

Los inversores han conocido esta madrugada una referencia relevante. Y es que las exportaciones de Japón a EEUU se han reducido por primera vez en el último año y medio. A pesar de ello, ha crecido el superávit comercial nipón.

El euro se cambia por poco más de 1,16 dólares. Ayer el presidente de la Reserva Federal reiteró su mensaje de que el crecimiento económico en Estados Unidos es sólido y saludable. Por su parte, el Libro Beige de la Reserva Federal (en el que pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía) constata que la actividad económica sigue con un crecimiento moderado, pero advierte sobre un posible aumento de los precios debido a los aranceles que ha impuesto o ha anunciado el presidente Trump a numerosos productos extranjeros.

La prima de riesgo se mantiene en 94 puntos. Hoy el Tesoro vuelve a los mercados en busca de financiación. Subastará bonos y obligaciones con el objetivo de ingresar 5.000 millones. El pasado martes, el Tesoro español colocó letras a 3 y 9 meses. Captó 2.500 millones de euros. En ambos vencimientos la rentabilidad es negativa, pero algo menos negativa que en la subasta anterior.