Argüelles(Boeing) lamenta no poder aportar nada a investigación avión Spanair

Pedro Argüelles, que presidía Boeing en España cuando se estrelló en agosto de 2008 el avión de Spanair, ha asegurado hoy que no puede aportar ninguna información sobre el proceso de investigación del accidente, del que dijo fue sólo "un observador interesado y atento" a título personal.

Pese a ser entonces el máximo representante en España del fabricante estadounidense del avión siniestrado, Argüelles no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas hoy por los diputados que forman parte de la Comisión de Investigación del accidente del Congreso.

"Fui un observador interesado y atento, pero no participé ni tuve nada que ver con los detalles del proceso de investigación", ha repetido en varias ocasiones Argüelles, que ocupó el cargo de presidente de la filial española de Boeing International Corporation entre 2002 y 2012.

Argüelles ha matizado que Boeing International Corporation es una filial de la compañía estadounidense que "nada tiene que ver con las tareas de fabricación diseño o atención al producto y a los clientes, es simplemente una empresa dedicada al fomento y a la relación institucional de Boeing en el ámbito internacional".

Por eso, ha explicado que durante sus diez años en Boeing sus funciones eran básicamente de representación institucional de la compañía al máximo nivel, ante las autoridades de la administración encargadas de la supervisión del sector aéreo o las compañías aéreas clientas de la empresa.

Su papel fue siempre de representación institucional y de mantenimiento de las buenas relaciones, incluidas también laborales de comunicación y, en ocasiones, de portavoz de Boeing en España, ha subrayado.

El accidente de Spanair fue objeto de una investigación pormenorizada por parte de las autoridades competentes que, en este caso, era la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que reclamó la colaboración de Boeing, ha indicado.

El fabricante ofreció inmediatamente su colaboración para esclarecer las causas que podían haber concurrido en este accidente y estuvo desde el primer momento a disposición de la investigación, ha recordado.

Este tipo de investigación se hacen con la máxima cautela, discreción y profesionalidad, por lo que son muy pocas las personas que están capacitadas y que pueden actuar en ellas y, en el caso de Boeing, esta tarea de colaboración la desarrollaron unos técnicos muy especializados que residen en EEUU.

"El presidente de Boeing International, y no sólo yo, normalmente es una persona que no reúne este tipo de condiciones y, por lo tanto, no participa en este tipo de procesos", ha recalcado.