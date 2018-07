“Los inicios siempre se recuerdan con ilusión, inconsciencia y mucha fuerza”

En esta entrega de 'Diálogos', vienen a disfrutar de un agradable café sonoro, Lorenzo Caprile, prestigioso diseñador de alta costura, y Xandra Falcó, empresaria e hija del Marqués de Griñón y directora de la empresa de vinos y aceites que posee la familia.



Caprile decidió a los 13 años ser modista, dice que "la inspiración tiene horario y calendario". Entre fecha y agujas cose sueños que acaban en altares. Xandra es la hija más discreta de Carlos Falcó, con quien trabaja hombro con hombro. Es una de las mayores expertas en vino de nuestro país. Dicen los que la conocen que no le tiembla la mano si tiene que anular una reunión en Nueva York para poder asistir a una función en el colegio de sus hijas.

Lorenzo desconocía que Xandra fuera marquesa y así arranca la conversación entre ambos. “La Marquesa de Mirabel era mi abuela Gilda y cuando murió me lo dejó específicamente a mí. Y precisamente en el Palacio de Mirabel, en Plasencia (Cáceres), fue donde me casé”. Lorenzo recuerda que conoce a Xandra gracias a Rocío Galatas en un viaje a Plasencia cuando éramos muy jóvenes. “Gracias a ella, estamos aquí charlando”. Xandra reconoce que Rocío Galatas “transmite felicidad, se enfada de una forma que no molesta”.



“Mis inicios los recuerdo con mucha ilusión, mucha inconsciencia y mucha fuerza” recuerda el diseñador. “Me tiré a la piscina siguiendo una corazonada”.

“Al principio yo vendía pegamentos. Me contrataron recién salida de la universidad por los idiomas como Directora de Exportación. Allí estuve durante casi 4 años” reconoce Xandra Falcó.



“Algo que me gustaría hacer andando desde el principio, es el Camino de Santiago. Eso sí lo quiero hacer, pero de verdad. No en autobús ni nada, con mochila y durmiendo en albergues. Lo bonito sería hacerlo en otoño o en primavera. Antes o después sé que lo haré”, asegura Caprile.

El prestigioso diseñador considera que la gente le ve y piensa en él como un “divo de la moda, un absurdo. Además lo he comprobado muchas veces. Como compagino mi carrera en el taller con el teatro, compruebo que la gente tiene un concepto distinto sobre mi. El problema es que estas profesiones tan mediáticas es que normalmente ofrecemos una imagen que está muy alejada de la realidad”.



En cuanto a los miedos de la empresaria y el diseñador, existen declaraciones muy distintas. Lorenzo Caprile reconoce que no tiene miedo a la muerte, pero sí le tiene miedo “a la falta de independencia, al dolor”. Xandra Falcó dice que ella ahora mismo no sabe si le tiene miedo a nada. “Tengo miedo a la salud, pero tengo más preocupaciones que no entran en el rango del miedo”.



Ambos se despiden agradeciendo a COPE que haya hecho lo posible por que se reuniesen y disfrutaran de este agradable café sonoro.