Cazas españoles han interceptado cerca de 20 aviones, casi todos rusos, en el Báltico

Cazas españoles que participan en la misión de la OTAN de Policía Aérea del Báltico han interceptado cerca de 20 aviones -la mayoría rusos- desde mayo. Los aviones del Ejército del Aire realizaron la última interceptación hace cinco días.

El teniente coronel Manuel García de Veas, jefe del contingente español desplegado en Lituania, ha contado a COPE que en estos más de tres meses llevan casi “una veintena de misiones reales y todas se han desarrollado sin novedad”. Dice que “llama la atención que en pleno siglo XXI en espacio aéreo europeo todavía haya aeronaves que están en vuelo sin cumplir las normas, pero está ocurriendo”. Entre los interceptados hay aviones de combate, transporte o inteligencia. Sobre el riesgo de un incidente entre aviones de la OTAN y Rusia, afirma que toman “todas las medidas de seguridad para que no lo haya” porque “la prioridad siempre es la seguridad de vuelo en un espacio aéreo muy transitado”. Cree que es “improbable”, aunque “los cazas españoles van armados en estas interceptaciones como medida de precaución y autodefensa”.

El jefe del contingente español en la misión de Policía Aérea del Báltico explica que el espacio aéreo de los países de la Alianza Atlántica está dividido en una zona norte y una zona sur, cada una de las cuales tiene un centro de control. Cuando el centro de control de la zona norte -que vigila el espacio aéreo de los países bálticos- “identifica una aeronave que no está cumpliendo las reglas de la aviación civil internacional, no tiene un plan de vuelo, no comunica con los controles de tráfico aéreo o no está utilizando un transpondedor, activa nuestros aviones para interceptar esa aeronave que no cumple las reglas y averiguar qué está pasando”. En ese momento -indica el militar- el centro da la alarma, “suena una bocina, y en menos de 15 minutos nuestros Eurofighters están en el aire procediendo a esa zona para dar seguridad en el espacio aéreo de las repúblicas bálticas”.

Esta misión la puso en marcha la OTAN en 2004 para vigilar el espacio aéreo de estas repúblicas porque sus fuerzas armadas carecen de medios para llevar a cabo esa función. El Ejército del Aire ha participado en ella en varias rotaciones, y esta vez lo hace con seis Eurofighters del Ala 11 -con base en Morón de la Frontera- y 130 personas. Están desplegadas en la base de Siauiliai, en el noroeste de Lituania, con excepción de los controladores aéreos que se encuentran cerca de la ciudad de Kaunas.