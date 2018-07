Un trabajador de Hollywood denuncia a Johnny Depp por golpearle en un rodaje

El actor Johnny Depp fue denunciado por el trabajador de un rodaje por haberle golpeado presuntamente en el set de la película "City of Lies", según informaron hoy medios locales. La denuncia fue presentada el viernes en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, aunque hasta hoy no se dio a conocer.

El denunciante es Gregg "Rocky" Brooks, que durante el rodaje de "City of Lies", película protagonizada por Depp y dirigida por Brad Furman, trabajaba como gerente de localizaciones. Según su relato, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2017 durante el rodaje de "City of Lies" en el centro de Los Ángeles, donde tenían permiso para grabar en el exterior del Hotel Barclay hasta las 19.00 horas. "Como gerente de localizaciones, era responsabilidad de Brooks que la producción cumpliera con los requisitos del permiso", asegura el texto de la demanda.

Miriam Segal, una de las productoras, se acercó a Brooks para que tratara de conseguir una extensión del permiso, ya que la producción necesitaba más tiempo y, además, Depp quería rodar con dos amigos una versión más larga de una de las escenas. Segal y Brooks lograron dos extensiones del permiso para rodar en el exterior por parte de las autoridades, hasta las 23.00 horas.

Hacia las 22.50 horas, a diez minutos de que expirara el permiso, las autoridades instaron a Brooks a que informara al equipo de producción de que se les agotaba el tiempo. "¡Por qué no le cuentas eso a Johnny Depp!", le respondió entonces el director, Brad Furman. Pese a que Depp no era el director del largometraje, Brooks se dirigió a él, pero el actor le recibió entre gritos y ofensas. "¿Quién cojones eres tú? ¡No tienes ningún derecho a decirme qué hacer", le dijo Depp. "¡Me importa una mierda quién eres y no puedes decirme qué hacer!", añadió.

A continuación, siempre según el relato de Brooks, el actor le golpeó dos veces en las costillas. "¡Te daré cien mil dólares si me golpeas en la cara ahora mismo!", retó Depp, al ver que Brooks no reaccionaba, antes de que sus propios guardaespaldas lo retiraran del lugar. Brooks asegura en la denuncia que el aliento del artista "apestaba a alcohol".

Tres días después del incidente, Brooks fue despedido tras negarse a firmar un documento asegurando que no presentaría una denuncia por lo sucedido. Después de ser una de las estrellas más importantes del cine en los últimos años por películas como la saga de "Piratas del Caribe", Depp atraviesa un bajón en su carrera y ha sido noticia recientemente por sus problemas legales antes que por su trabajo interpretativo. a tenido que acudir a los tribunales por agrios pleitos frente a su exmujer Amber Heard o sus exrepresentantes.