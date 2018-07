The xx encandila en el BBK Live pese a la lluvia y el retraso del inicio

Juan José Gutiérrez

El trío británico The xx ha encandilado al público de la segunda jornada del festival Bilbao BBK Live gracias a la sensibilidad y la elegancia que ha mostrado en su concierto a pesar del inconveniente de la lluvia que les ha acompañado durante su actuación y el retraso en el inicio del concierto.

La segunda jornada del festival Bilbao BBK Live, marcada por la lluvia y, como ayer, con las entradas agotadas, ha contrapuesto la juventud de la banda británica de indie pop The xx a la veteranía de todo un mito musical como David Byrne, fundador de los Talking Heads, y a la electrónica del dúo The Chemical Brothers.

The xx, en el que ha sido su único concierto en España y Portugal, ha saltado al escenario principal con media hora de retraso sobre el horario previsto, una vez solventados los problemas en el montaje de las pantallas.

Eso no les ha impedido disfrutar del repaso que el trío ha hecho a sus tres discos con temas electrónicos y bailables, como "Say something loving", "Dangerous", con el que ha empezado su actuación, o "Fiction", con otros más melancólicos, como "VCR" y "Performances".

Con una elegante interpretación de las canciones, los británicos han creado un ambiente intimista bajo la lluvia, que ha ido arreciando a medida que avanzaba el concierto, y han deslumbrado a los asistentes con temas como "On hold" o "I dare you", siempre del agrado de un público joven.

La juventud de The xx y sus seguidores ha contrastado con la veteranía de un David Byrne, líder de los irrepetibles Talking Heads, y del público que se ha congregado frente al segundo escenario para disfrutar del espectáculo que el músico ha preparado para presentar su disco "American Utopia".

Con un gran componente teatral, Byrne, acompañado de una docena de músicos que también bailan y actúan, ha sorprendido al público desde el inicio con las canciones del "American Utopia" y algunos temas de Talking Heads.

Más tarde, el dúo The Chemical Brothers ha convertido el festival en una enorme pista de baile embarrada con un espectáculo en el que la música ha estado remarcada por los juegos de luces y las imágenes psicodélicas proyectas en las pantallas del escenario.

En esta segunda jornada también han destacado los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard, que el pasado año publicaron cinco discos de estudio y han protagonizado, en fecha exclusiva en España, una actuación en la que el septeto ha ofrecido un contundente directo.

Su rock psicodélico ha brillado en temas como "The lord of lightning", "Digital black" o "Rattlesnake" que han conectado con el público que se ha congregado frente al escenario principal y ha disfrutado, bajo la incipiente lluvia, de la lisérgica fuerza de la joven y prolífica banda.

La banda de rock indie My Bloody Valentine, de Kevin Shields, ha vuelto a girar tras varios años alejada de los escenarios y ha llegado al Bilbao BBK Live con sus canciones llenas de distorsión y densas melodías y el anuncio de próximo material discográfico.

En el segundo escenario, justo antes del cabeza de cartel, el grupo irlandés, con clásicos como "When you sleep", "Only shallow" y "You made me realise" a sus espaldas, ha ofrecido una actuación de guitarras rasgadas a un volumen desmesurado que ha ocultado la voz de Shields.

La última jornada del Bilbao BBK Live, este sábado 14, cuenta con Gorillaz como cabeza de cartel y antes el público podrá disfrutar, entre otros, de Noel Gallagher, el compositor de los grandes himnos de Oasis, junto a sus High Flying Birds.