El tesoro del Titanic pide auxilio

El pasado 25 de julio la empresa que administra la mayor colección del mundo sobre el Titanic, Premier Exhibition, se declaró en quiebra. Desde entonces, el temor a que estos 5.500 objetos se disgreguen entre manos privadas ha hecho que varios museos del Reino Unido se unan en una campaña para pedir 15,7 millones de euros y resucitar la exhibición.

Son el Museo Real de Greenwich, el Museo Nacional de Irlanda del Norte, la Fundación Titanic y el Centro Titanic de Belfast. En los astilleros de la capital norirlandesa se construyó el barco, junto a sus dos hermanos, el Olympic y el Britannic, y algunas voces apuntan que allí deben volver sus restos. Entre ellas, la del descubridor del pecio en 1985, Bob Ballard, y la de James Cameron, director de la premiadísima película en 1997.

TITANIC director and deep-sea explorer James Cameron is backing our #TitanicArtefacts campaign to bring this iconic collection home - see what he has to say!



