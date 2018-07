Taylor Swift protagonizará la adaptación cinematográfica del musical de Broadway ‘Cats’

Taylor Swift ha pasado de ser una gran amante de los gatos, cómo hemos podido ver en sus redes sociales en varias ocasiones y en el último anuncio de Coca Cola dónde aparece rodeada de felinos, a convertirse en uno de ellos. La artista internacional hará un paréntesis en su carrera musical para convertirse en una de las protagonistas de la nueva adaptación cinematográfica del famoso musical de ‘Cats’.

‘Cats’ está inspirado en los poemas de T.S. Eliot y fue estrenado en el año 1980. Desde entonces, es uno de los más exitosos de la historia de Broadway con más de 340 millones de dólares recaudados. La película, inspirada en el clásico musical dirigido por Andrew Lloyd Webber, tendrá una adaptación en el guion llevada a cabo por Lee Hall, autor literario del musical de Billy Elliot.

No es la primera vez que Swift da el salto a la gran pantalla, pues ya pudimos ver a la cantante en películas como ‘Historias de San Valentin’. El papel que interpretará esta vez no está confirmado todavía, pero, según The Hollywood Reporter, podría ser el de Grizabella, solista de ‘Memory’, la canción más famosa del musical. Al reparto de esta próxima superproducción se unen el presentador James Corden, la actriz Jennifer Hudson y el actor Ian McKellen.

Taylor Swift volvió el año pasado a la industria musical totalmente renovada con su álbum ‘Reputation’. Desde entonces, ha estado bastante concentrada en su carrera musical y en su gira mundial, que ha sido un auténtico éxito. Pero, parece ser, que la cantante de ‘Shake it off’ ha tenido tiempo también para adentrarse en distintos proyectos tan prometedores como este.

El rodaje comenzará en Reino Unido el próximo mes de noviembre y será dirigida por el británico Tom Hooper, conocido por dirigir ‘Los miserables’ en el año 2012. Hasta entonces, tendremos que seguir imaginando cómo será ver a la cantante de ‘Shake it off’ caracterizada de gato e interpretando grandes clásicos como ‘The invitation to the jellicle ball’, ‘Memory’ o ‘Grizabella’.