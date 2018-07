Sting y Shaggy llenan Cap Roig de ritmos jamaicanos y éxitos de The Police

El británico Sting y el jamaicano Shaggy han presentado en Cap Roig su fusión en forma de álbum, titulado "44/876", en un concierto plagado de ritmo reggae y éxitos de The Police.

Las más de 2.000 personas que llenaban las gradas de este festival han bailado al son de los últimos temas publicados por ambos artistas, pero también de grandes clásicos de la carrera de Sting como "Every breath you take", "Englishman in New York" o "Roxanne".

El cantante y compositor Sting y el cantante jamaicano Shaggy han demostrado sobre el escenario por qué la suya es una combinación única y explosiva.

Arropados por la banda, los dos músicos han ofrecido los grandes éxitos de sus respectivas carreras, pero también los temas que han creado juntos en el álbum publicado por ambos, "44/876", un título inspirado en los prefijos telefónicos de Reino Unido y Jamaica respectivamente, sus respectivos países de origen.

Un disco nacido por casualidad. En principio los dos cantantes iban a colaborar en una sola canción, "Don't make me wait", pero la química que surgió en los estudios de grabación les animó a crear un álbum.

En una entrevista con la agencia Efe, Sting ha reconocido que la combinación causa "mucha sorpresa en todo el mundo y eso es lo más importante en la música: sorprender".

Según el músico británico, cuando se les ve juntos en una actuación, "todo el mundo entiende la decisión de crear este álbum juntos".

Una relación de amistad y artística que demostraron sobre el escenario con la primera canción que ofrecieron, "Englishman in New York", en una versión con ritmos jamaicanos que hizo levantar de sus sillas al público asistente y que coreó toda la canción.

Y a continuación han interpretado la canción que da nombre a su disco, "44/876", seguida de "Morning is coming", también de este trabajo conjunto.

Sting y Shaggy, Shaggy y Sting. Se han alternado durante todo el concierto, mezclando las canciones de su disco conjunto con los éxitos del británico durante su etapa en The Police y con los clásicos de la discografía del jamaicano.

Así, el "Oh, Carolina" de Shaggy se ha mezclado con "We'll be toghether" para después volver al disco actual con "If you can't find love" y retornar al pasado de Sting con "Every little thing she does is magic" o "Fields of gold", en la que Shaggy ha pedido a los asistentes que iluminaran el escenario con las linternas de sus móviles.

Durante las casi dos horas que ha durado el concierto, Sting se ha mantenido en un segundo plano y el que más animaba el público era Shaggy que, con una bandera jamaicana colgada de su bolsillo, no ha parado de moverse y de pedir al público que bailara, diera palmas o coreara las canciones.

Incluso, se ha dirigido a los asistentes al auditorio de Cap Roig con un "buenas noches a todo el mundo" en catalán que ha sido muy bien recibido.

Uno de los momentos más divertidos ha sido cuando Sting y Shaggy han simulado ser prisionero y juez mientras interpretaban "Crooked tree", de su álbum conjunto.

Antes de cantarla, el jamaicano ha preguntado a los asistentes de dónde eran y ha pronunciado un discurso a favor del amor: "Todos somos hermanos y hermanas, da igual si eres indio o asiático, si eres cristiano o musulmán, todos somos personas y solo creemos en el amor".

De todos modos, los temas que más han despertado la euforia en el público han sido los grandes himnos de The Police como "Message in a bottle", "Every breath you take" o "Roxanne", este último mezclado con el ritmo caribeño de "Boombastic". Y sin olvidar el "So lonely" que el público ha cantado a pleno pulmón mientras saltaba y bailaba.

Unos clásicos de la discografía inicial del británico que también han alternado con éxitos de su carrera en solitario como "Desert Rose" o "Fragile", que ha sido la elegida para despedirse del festival de Cap Roig, de Calella de Palafrugell.

Esta cita referente del verano musical en el sur de Europa, impulsada por la Fundación Bancaria "La Caixa", continuará hasta el 22 de agosto con las actuaciones de grandes artistas nacionales e internacionales como Antonio Orozco, Maná, Damien Rice, Juanes, Joan Dausà, Sergio Dalma, Macaco o Andrea Bocelli, que será el encargado de cerrar esta edición.