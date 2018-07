Rocío Molina y Sílvia Pérez Cruz cantan y bailan a la maternidad en el Grec

La bailaora Rocío Molina, que está embarazada de cuatro meses, y la cantante Sílvia Pérez Cruz han construido juntas un espectáculo sobre la maternidad y el deseo de tener un hijo, que se podrá ver por primera vez en España mañana, dentro del festival Grec de Barcelona.

"Es una obra viva, nunca mejor dicho", ha señalado Molina, que impulsó el proyecto movida por la necesidad de expresar su deseo de tener hijos y que, en medio del proceso creativo, se quedó embarazada y fue introduciendo las novedades en el montaje.

"Mi cuerpo cambia cada día -ha explicado-, y eso provoca que baile de otra manera. Nos vamos escuchando mi cuerpo y yo, y el resultado se va incorporando a la obra".

"Mi técnica ha cambiado -ha añadido-. Ya no salto tanto en los zapateados, pero sigo bailando porque me encuentro mejor cuando bailo. Si me quedo unos días parada, me vienen todo lo malo", asegura.

Rocío Molina, Premio Nacional de Danza, es una bailaora impetuosa que ha renovado el flamenco desde la fuerza de su baile. Con su energía "no ha sido fácil" bajar el pistón, pero las circunstancias han obligado y está contenta del resultado porque ha adquirido "otra sensibilidad".

Además, ha explorado terrenos nuevos porque en esta obra, titulada "Grito pelao", Molina combina el baile con el texto, por primera vez en su trayectoria.

La bailaora ha explicado que la idea original nació hace cinco años, cuando sintió el deseo de ser madre pero vio que con el tipo de vida que llevaba iba a ser difícil.

Después se dio cuenta que "el deseo se estaba haciendo grande y que estaba afectando al baile", porque, "si no funciona lo personal, nada fluye".

Decidió quedarse embarazada y, mientras se sometía a un proceso de inseminación, "que ha durado un año y ha sido más duro que el embarazo", Sílvia Pérez Cruz entró en el proyecto y no se contentó con aportar su repertorio, sino que propuso componer temas nuevos para la ocasión.

El montaje siguió evolucionando, y Molina le pidió a su madre que se incorporada al reparto, porque "su sola presencia hace que pasen cosas diferentes sobre el escenario".

Su madre, que no es artista profesional pero tiene mucho arte, según su hija, ha sido la que ha facilitado que la obra tenga texto, porque a Molina, que reconoce que hasta ahora tenía pánico a hablar sobre el escenario, con su madre al lado le cuesta menos.

Quien también ha dado un paso adelante y se ha atrevido a salir de su zona de confort ha sido Sílvia Pérez Cruz, que en "Grito pelao" no sólo se expresa con la voz, de la que extrae nuevos registros, sino también con el cuerpo.

Tres mujeres sobre el escenario que cantan, bailan y hablan desde la complicidad atávica de la maternidad compartida y que han creado un espectáculo "tierno, pero no empalagoso", en el que se trabajan "los afectos, pero también los miedos y las ausencias".

El resultado es "muy femenino", reconoce Molina, "y emociona sobre todo a las mujeres", pero no se olvida de los hombres y "especialmente del lado tierno de los hombres, muy importante en este momento de 'power' de las mujeres".

Cuatro hombres subirán mañana al escenario junto a las tres mujeres: Eduardo Trassierra a la guitarra, Carlos Montfort al violín, José Manuel Ramos, Oruco, al compás y Carlos Gárate a la electrónica.

"La obra nace de una historia muy personal, pero Sílvia la ha convertido en universal con sus letras y sus composiciones y todo el equipo ha aportado mucho", ha explicado Molina.

El resultado es un espectáculo que busca "la belleza de la fragilidad", según la bailaora, "con momentos acuáticos, relacionados con el agua de la que nace la vida, momentos más terrenales, de hígado y corazón, y otros más pasionales, más rojos".